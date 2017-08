Boštjan M. Zupančič zaradi zapisa na Facebooku izgubil podporo vlade

Vlada bo za članico odbora OZN-a za človekove pravice predlagala Vasilko Sancin

4. avgust 2017 ob 19:36

Ljubljana - Televizija Slovenija

Vlada bo na prvi seji po počitnicah umaknila podporo kandidaturi Boštjana M. Zupančiča za člana odbora Organizacije združenih narodov za človekove pravice.

To bo storila zaradi spornih besed, ki jih je nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice zapisal o francoski ikoni boja za pravice žensk Simone Veil na družbenem omrežju Facebook. Minister za zunanje zadeve bo v ta odbor predlagal doktorico Vasilko Sancin, ki se je poleg Zupančiča prijavila za mesto v tej mednarodni organizaciji.

Sporni zapis je Boštjan M. Zupančič 30. junija objavil na svoji strani družbenega omrežja Facebook. Med drugim je zapisal, da je nekdanja francoska ministrica za zdravje, predsednica Evropskega parlamenta in članica francoskega ustavnega sodišča zaradi uzakonitve pravice do splava največja morilka vseh časov.

Na ministrstvu so se na sporni zapis odzvali ze včeraj in sicer na družabnem omrežju Twitter, kjer so zapis označili kot neprimeren. Zunanji minister Karl Erjavec pa je za Televizijo Slovenija povedal: "Ocenjujem da se zadnje izjave nanašajo na pravico do splava, ki je pri nas ustavna kategorija in zato kažejo na neustreznost stališč Boštjana M. Zupančiča do stališč, ki so sprejeta v Sloveniji in v okviru ustave."

Nekdanji sodnik na sodišču za človekove pravice Boštjan M. Zupančič je dejal, da ministra razume: "To je nekaj političnega, jaz sem ministru povedal, da ga bom povsem razumel, če mi odreče podporo in mi je jasno, čeprav me je podprlo 11 držav razumem da minister s političnega stališča ne more podpreti nekoga, ki zapiše nekaj takšnega."

Od njegovih stališč so se distancirali tudi na minsitrstvu za pravosodje, kjer je Boštjan M. Zupančič zaposlen. Zapisali so, da njegova stališča ne predstavljajo ne uradnega ne ne vrednostnega stališča pravosodnega ministrstva. Erjavec bo na prvi seji po počitnicah na to mesto predlagal Dr. Vasilko Sancin.

Nataša Markovič, Televizija Slovenija