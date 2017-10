Brglez v Jasenovcu položil venec v spomin na žrtve taborišča

Polaganje vencev ob dnevu spomina na mrtve

28. oktober 2017 ob 08:12,

zadnji poseg: 28. oktober 2017 ob 19:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik državnega zbora Milan Brglez je, kot doslej najvišji predstavnik slovenske države in kot prvi predsednik DZ-ja, položil venec v nekdanjem ustaškem taborišču v Jasenovcu na Hrvaškem.

Pred dnevom spomina na mrtve vence na grobovih številnih pokopališč po Sloveniji polagajo tudi državne delegacije. Predsednik državnega zbora (DZ) Milan Brglez pa se je kot prvi visoki politični predstavnik države letos poklonil tudi žrtvam koncentracijskega taborišča Jasenovac na Hrvaškem. V delegaciji je bila tudi slovenska veleposlanica na Hrvaškem Smiljana Knez, venec ob spominskem obeležju pa je položil tudi predsednik borčevske organizacije Tit Turnšek.

V Jasenovcu, ki bilo med 2. sv. vojno največje koncentracijsko taborišče na tleh bivše Jugoslavije, je ustaški režim v času NDH zgolj zaradi njihove rasne, nacionalne ali ideološke pripadnosti pokončal na tisoče ljudi. Uradno število prepoznanih žrtev se je ustavilo blizu 83 tisoč, med njimi je največ Srbov, Judov, Romov, pa tudi 266 Slovencev, od tega 8 duhovnikov, iz lavantinske, zdaj celjske škofije in mariborske nadškofije. Večina žrtev je bila v Jasenovcu zverinsko umorjena.

Doslej so se žrtvam redno prihajali poklonit s slovenskega veleposlaništva, letos pa je venec prvič položil predsednik državnega zbora "Ta primer pa je takšen, ki smo ga, ne bom rekel, da ga je država pustila ob strani, ampak mislim da so se dogajala grozodejstva na širšem območju, kjer so Slovenci padli in da je potrebno to nekako obeležiti," je v Jasenovcu dejal Brglez.

Vsaka žrtev si zasluži spoštljiv spomin

"Vsaka žrtev si zasluži nek spoštljiv spomin in da se jo, vsaj ob takih dnevih, ki prihajajo, tudi spomnimo," pa je dejal Turnšek, predsednik zveze borcev.

Menjava generacij je razlog, da je v Sloveniji vedno manj vedenja o tem, kje vse na območju nekdanje skupne države so umirali Slovenci. O koncentracijskem taborišču v Jasenovcu pa tudi na Hrvaškem obstaja več interpretacij ene tragične resnice. Direktor spominskega centra pravi, proti temu se lahko borimo edino z vztrajnim ponavljanjem že potrjenih dejstev in z izobraževanjem mladih

Ivo Pejaković ravnatelj spominskega parka Jasenovac: "V interesu celotne družbe je, da se zločine iz 2. svetovne vojne jasno obsodi, in sicer holokavst ter genocid, da bodo mlade generacije lahko imele o tem obdobju zgodovine jasno stališče in da bodo lahko jasno obsodile nacizem, fašizem in ustaštvo".

V spominskem centru nadaljujejo z identifikacijo posmrtnih ostankov žrtev, s ciljem da v prihodnosti vse dobijo imena in priimke.

Poslanci z vencem pred Hudo jamo

Že v petek je skupina poslank položila venec pred Hudo jamo. Pri kapelici pred Hudo jamo pri Laškem so venec položile poslanke Janja Sluga in Anita Koleša (obe SMC) ter Eva Irgl (SDS) in Ljudmila Novak (NSi).

Ob dnevu spomina na mrtve, 1. novembru, bodo predstavniki DZ-ja polagali vence na več spominskih krajih v Sloveniji in v sosednjih državah, so sporočili na parlamentarni spletni strani.

