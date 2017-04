Poudarki Milan Brglez meni, da so se standardi predsednikovanja v mandatu Boruta Pahorja znatno znižali. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 30 glasov Ocenite to novico! Predsednik državnega zbora Milan Brglez je kritičen do predsednika republike Boruta Pahorja. Foto: BoBo Zdelo bi se mi neodgovorno zdaj iti neko kampanjo, ker je nemogoče tekmovati z zdajšnjim predsednikom. Z resno politiko pa to pravzaprav nima nobene zveze. In jaz se grem resno politiko. Milan Brglez si želi resne politike. Tu pa tam se zdi, da nismo iskali najboljšega kandidata, ampak pravega - ker pravi je vedno naš oziroma koalicijski. Na to so običajno ljudje najbolj občutljivi. Ni zaupanja. Brglez meni, da so se standardi predsednikovanja v mandatu Boruta Pahorja zelo znižali. Foto: BoBo Sorodne novice Video: Predsednika obiskal zeleni Jurij, prinašalec pomladi Milan Jazbec napovedal kandidaturo za predsednika republike Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Brglez: V predsedniku Pahorju je "več estetike kot vsebine"

Pogovor s predsednikom Državnega zbora Milanom Brglezom

27. april 2017 ob 16:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik državnega zbora Milan Brglez v tekmi za predsedniški stol ne bo sodeloval, je povedal v pogovoru za Radio Slovenija, bo pa, kot mu narekuje funkcija, razpisal volitve, in sicer po julijski seji DZ-ja.

Datuma sicer še ne razkriva, se pa presenetljivo jasno in izrazito kritično izreče o zdajšnjem predsedniku, za katerega meni, da ima več estetike kot vsebine. Brglez dodaja, da je s Pahorjem nemogoče tekmovati, zato sam ne bo kandidiral, četudi ga v Stranki modernega centra k temu še vedno nagovarjajo.

Iztočnica za pogovor s predsednikom državnega zbora Milanom Brglezom je bila skorajšnja obletnica članstva Slovenije v Evropski uniji. Kot strokovnjak za mednarodne odnose se je ozrl na preteklih 13 let, na pomen naše države v povezavi. Komentiral je vnovič rastoče meje med članicami, zakon o tujcih, ki čaka na presojo ustavnega sodišča, pa tudi delo vlade.

Za kateri datum boste razpisali predsedniške volitve?

Lahko povem, kdaj jih bom razpisal. Pričakujem, da se bo ta razpis zgodil po koncu julijske seje. Torej po 15. juliju bi bilo primerno, da se lahko vsi pripravijo. Nisem naklonjen ideji, da bi bile predčasne volitve, tudi če bi bila to zadnja stvar, ki jo naredim v tem mandatu, volitev v državni zbor in za predsednika države ne bo skupaj.

Bo Stranka modernega centra imela svojega kandidata. V stranki so si želeli vaše kandidature. Je še vedno tako?

Mislim, da si je še vedno želijo, ampak jaz sem že zdavnaj povedal svoje mnenje. Hkrati sem prepričan, da sem to funkcijo, ki sem jo prevzel, prevzel z vso odgovornostjo in da jo skušam izvajati najbolje, kar se da. S tem se seveda marsikomu tudi zamerim, konec koncev tudi svoji stranki, če hočete, ampak to ni toliko pomembno. Bolj se mi zdi pomembno, da bi bilo v letu, ko nas čaka odločitev arbitražnega tribunala o meji s Hrvaško, zelo neodgovorno razmišljati o raznih drugih opcijah, tako predsedniških kot kakšnih drugih političnih, ker je to pač preprosto večji projekt, celo od SMC-ja. Jaz sem del tega projekta od leta 2009 in bi se mi zdelo neodgovorno zdaj iti neko kampanjo, ker je nemogoče tekmovati z zdajšnjim predsednikom. Z resno politiko pa to pravzaprav nima nobene zveze. In jaz se grem resno politiko.

Bo stranka imela svojega kandidata?

Iskreno upam, da se bomo odločili glede tega vprašanja. Stranka si seveda želi imeti kandidatko ali kandidata, ki bi lahko premagal obstoječega predsednika. Je pa to zelo težko.

Zakaj?

Zaradi medijske in siceršnje podobe in tudi zato, ker so se standardi predsednikovanja v tem mandatu zelo znižali.

Da je več forme kot vsebine?

Da je več estetike kot vsebine.

Ob začetku mandata te vlade ste stranko SMC opisali kot projekt, kako Slovenijo potegniti iz brezna. Dopustili ste razpustitev stranke, ko bo cilj dosežen, a ne prej kot v treh mandatih. Ampak če se danes ozremo na vse raziskave javnega mnenja, vas bodo volivci čez leto dni - če uporabim vaš izraz - "razpustili" sami. Zakaj je tako?

Mislim, da je še vedno možnost, da se to ne zgodi, sicer bi se šel kak drug projekt in ne bi več sodeloval pri tem. Nekateri koraki so bili dobro sprejeti, nekateri ne.

Kateri so ti koraki, ki stranki znižujejo podporo?

Nekatere kadrovske rešitve, še zlasti te. In pristajanje na staro logiko političnega trgovanja.

Pri imenih?

Tudi pri imenih. In širše. Na to so običajno ljudje najbolj občutljivi. Ni zaupanja. Tu pa tam se zdi, da nismo iskali najboljšega kandidata, ampak pravega - ker pravi je vedno naš oziroma koalicijski.

Nika Benedik, Radio Slovenija