Čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško: Od 30 minut do uro in pol

Prvi počitniški konec tedna na ceste z veliko mero potrpežljivosti

24. junij 2017 ob 07:13,

zadnji poseg: 24. junij 2017 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po pričakovanjih je na prvi počitniški konec tedna na mejnih prehodih že treba čakati - najdlje, poldrugo uro, na prehodu Gruškovje, čakalne dobe pa so tudi na Obrežju, Vinici, Starodu, Jelšanah, Dragonji in Sečovljah.

Na koncu podravske avtoceste od Hajdine proti Gruškovju je 3-kilometrski zastoj, zgoščen promet pa je tudi na glavni cesti Ptuj-Gruškovje, poroča prometno-informacijski center. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici v razcepu Kozarje iz Brda proti Brezovici in na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru.

Na drugih omenjenih mejnih prehodih je za zdaj čakalna doba okoli 30 minut.

Marsikje po državi potekajo poletne prireditve, zaradi česar so zaprte nekatere ceste: v Kobaridu bo do nedelje zaprta cesta Kobarid-Idrsko, v Mokronogu cesta Mokronog-Zbure, v Radečah pa cesta med Veliko Reko in Radečami.

Zaradi kolesarskega maratona okoli Pohorja bodo med 9. in 15. uro kratkotrajne (30-minutne) zapore na cestah Maribor-Slovenska Bistrica-Zreče-Mislinja-Slovenj Gradec-Dravograd-Maribor.

