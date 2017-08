Od zdaj naprej se lahko s podpisi podpre predsedniške kandidate

Opravki se končajo 27. septembra

21. avgust 2017 ob 07:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Začela so teči volilna opravila za predsedniške volitve, ki bodo 22. oktobra, kar pomeni, da je mogoče s podpisi izraziti podporo kandidatkam in kandidatom. Velike parlamentarne stranke jih še niso predstavile.



Zdaj je torej mogoče na upravnih enotah s podpisi izraziti podporo določenemu kandidatu. Kot pravi direktor državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko, se ti opravki končajo 27. septembra po zaprtju upravnih enot. Do takrat morajo tudi kandidati vložiti kandidature - to je skrajni rok.

Pomemben je tudi 21. september, in sicer za vse tiste, ki bodo na dan glasovanja začasno prebivali v tujini. "Ti morajo obvestiti državno volilno komisijo najkasneje do 21. septembra 2017 do 24. ure. Velja pa prejemna teorija. Ni dovolj, da se tisti dan pošlje po pošti. Mi moramo prejeti," je pojasnil Vučko.

In kdaj je zadnji dan, ko mora DVK objaviti seznam kandidatov, ki se bodo pomerili 22. oktobra? "Skrajni rok za objavo kandidatov je 15 dni pred dnevom glasovanja, se pravi 6. oktober. Seveda mi se bomo potrudili, da bo to bistveno prej. Treba je pa razumeti, da bo morala državna volilna komisija preveriti vložene kandidature in tiste, ki so nezakonite, zavrniti. Tiste, ki pa bodo pač ustrezne pa potrditi in takrat bo tudi znan seznam," je pojasnil prvi mož DVK-ja.

Državna volilna komisija pa je tudi določila datum morebitnega drugega kroga volitev - 12. november. "Ali bo do njega prišlo, bodo pa seveda povedali volivci."

Velike parlamentarne stranke, kot sta SMC in SDS, s predstavitvami svojih kandidatov še čakajo. Merjenje moči z Borutom Pahorjem pa je med strankami doslej z Ljudmilo Novak napovedal le NSi.

Tomaž Celestina, Radio Slovenija