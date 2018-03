Cerar: Da sem odstopil, ne pomeni, da sem obupal

Pogovor z odhajajočim predsednikom vlade

19. marec 2018 ob 20:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

"Do tretje ure popoldne nisem razmišljal o odstopu," je v pogovoru za Televizijo Slovenija dejal odhajajoči premier Miro Cerar in poudaril, da je bila odločitev vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo referendum o drugem tiru, kaplja čez rob, saj je spoznal, da so nekatere stvari v naši družbi naravnane tako, da zavirajo napredek.

"Bil sem presenečen in razočaran," je dejal Cerar in poudaril, da je projekt drugi tir izjemnega pomena za Slovenijo. "To je bil odstop iz principa, sem pa moral veliko razmisliti, da s tem ne bom škodoval Sloveniji in državljanom. Zato sem tudi sklical sejo vlade, kjer smo sprejeli še odločitve glede arbitraže in NLB-ja," je še dejal Cerar in dodal, da je bil sam odstopni govor napisan v uri ali dveh. "To, da sem odstopil, ne pomeni, da sem obupal," je pojasnil.

Na vprašanje glede same sodbe, na katero je vplivala tudi odločitev ustavnega sodišča, je Cerar odgovoril, da kot pravnik ve, da je nenavadno, da je bila odločitev razglašena le nekaj ur po njegovem zaslišanju: "Pričakoval bi, da bodo moje navedbe preučene." Cerar je poudaril, da bi moralo sodišče presojati, ali je udeležba vlade v kampanji bistveno vplivala na izid referenduma, saj sam meni, da ni tako. Prav tako bi moralo sodišče po njegovem mnenju preveriti navedbe Vilija Kovačiča, da je po pogovoru s sodnikom Kerševanom dobil dober občutek. Dodal je tudi, da bo o sodbi verjetno še strokovno razpravljal, na takem referendumu pa je težko pričakovati od vlade, da bo predstavljala negativne vidike zakona, za katerega verjame, da je dober. "Mar naj jaz kot predsednik vlade predstavljam stališča Vilija Kovačiča?"

Nov referendum, NLB, volitve ...

Dodatno ga je k odstopu spodbudilo tudi to, da je videl pri nekaterih koalicijskih partnerjih zgolj še interes za nabiranje političnih točk pred volitvami, podoben očitek pa je naslovil tudi na sindikate. "Mi smo se res trudili, da bi ljudje v javnem sektorju dobili več v neki razumni meri, ki jo še zmoremo. Pa vendar tu razum na strani sindikatov ni prevladal," je dejal Cerar in dodal, da z odstopom ni želel pokazati, da je obupal, temveč da je zgolj želel s tem ustaviti tovrstne prakse. "Nikoli ne bi odstopil, če država ne bi bila v dobri kondiciji."

Na vprašanje, kaj se dogaja s prodajo NLB-ja oziroma ali držijo informacije, da bo Evropska komisija zahtevala vračanje pomoči, je Cerar dejal, da je stanje v NLB-ju prineslo s seboj tudi nekatera tveganja, kot je tveganje deviznih varčevalcev iz Hrvaške. Dodal je, da so se za pogajanja z Evropsko komisijo odločili, ko so ugotovili, da bo prodaja, preden se razrešijo določena tveganja, pomenila dodatno izgubo za slovenske davkoplačevalce.

V pogovoru je Cerar poudaril, da bo morala nova vlada poprijeti tudi za zakonsko podlago referenduma, ki bo zadostila novi praksi. Poudaril je tudi, da bo v referendumski kampanji sodeloval kot predsednik SMC-ja ali pa kot navaden državljan. Odgovarjal pa je tudi na vprašanje o sporni maketi drugega tira in komentiral navedbe političnih analitikov, da je njegov odstop poteza za nabiranje političnih točk.

