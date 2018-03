Vox populi: Po Cerarjevem odstopu največ pridobil SMC

Pahor ostaja najbolj priljubljen politik

18. marec 2018 ob 19:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Raziskava Vox populi, ki jo za RTV Slovenija in časopis Dnevnik izvaja agencija Ninamedia, je v marcu pokazala, da je pred odstopom premierja Cerarja največ ljudi podprlo SD, po odstopu pa ga je na vrhu prehitela Lista Marjana Šarca. Po Cerarjevem odstopu se je povečala tudi priljubljenost SMC-ja.

Vrh lestvice strank zaseda SD z 12,7 odstotka podpore, približno takšno podporo je imel tudi prejšnji mesec. Na drugem mestu je Lista Marjana Šarca z 12,4 odstotka podpore, kar je nekoliko manj kot mesec prej. Sledi SDS z 11,7 odstotka podpore, tudi podobno kot februarja.

Na četrto mesto se je znova prebil SMC, ki bi ga volilo 7,6 odstotka vprašanih. Peti je DeSUS s 4,9-odstotno podporo, ki je približno enaka kot februarja, NSi bi volilo 4,8 odstotka vprašanih, kar je več kot prejšnji mesec. V parlament bi se prebila še Levica s 3,6-odstotno podporo, so pa v primerjavi s februarjem precej zdrsnili.

Izračun poslanskih sedežev kaže, da bi jih SD dobil 19, prav toliko tudi Lista Marjana Šarca, SDS bi dobil 18 poslanskih sedežev, SMC pa 12. Po sedem poslanskih mandatov bi dobila tako DeSUS kot tudi Nova Slovenija, poslanci Levice bi zasedli šest sedežev.

Po odstopu na vrhu Lista Marjana Šarca

Del raziskave je bil narejen tudi po Cerarjevem odstopu, ko je bilo anketiranih 350 ljudi. Karte so se, kot kaže, nekoliko premešale. Edina koalicijska stranka, ki ji je odstop koristil, pa je prav SMC. Po teh meritvah se na vrh vrača Lista Marjana Šarca, sledi SD, nato SDS. A imajo vse tri stranke nekoliko nižjo podporo. Prav nasprotno je podpora SMC-ju po premierjevem odstopu še višja. Tako je tudi v primeru Levice, ki je prehitela NSi in DeSUS.

V boju med SD-jem in Listo Marjana Šarca, ki sta na vrhu, je zanimiva tudi starostna struktura volivcev. Med vprašanimi, starimi do 30 let, bi jih največ volilo Listo Marjana Šarca, tako je tudi v starostni skupini od 31 do 45 let. Med starejšimi od 46 let pa imajo najvišjo podporo Socialni demokrati.

Pahor ostaja najbolj priljubljen

700 vprašanih je uspešnost dela vlade ocenilo zelo podobno kot februarja. Da je Cerarjeva ekipa delala uspešno, je ocenilo 29 odstotkov, kot neuspešno je delo vlade ocenilo skoraj 67 odstotkov vprašanih. Se pa je po napovedanem odstopu premierja Cerarja odstotek tistih, ki so z delom vladne ekipe zadovoljni, pričakovano, znižal. Odstotek tistih, ki menijo, da vlada ni uspešna, je ostal podoben, precej pa se je zvišal odstotek tistih, ki se niso znali opredeliti.

Medtem na vrhu lestvice najbolj priljubljenih politikov še naprej ostaja Borut Pahor. Na drugo mesto se je tokrat uvrstil Milan Brglez, precejšen padec je zaznati pri Marjanu Šarcu, ki je z drugega zdrsnil na peto mesto. Za tri mesta se je - na osmo - povzpel Miro Cerar. Ljudmila Novak, nekdanja predsednica Nove Slovenije, z boljšo oceno kot prejšnji mesec ostaja na 7. mestu, njen naslednik Matej Tonin pa je medtem v primerjavi s februarjem izgubil štiri mesta in je štirinajsti. Bistvenih sprememb tudi tokrat ni v spodnjem delu lestvice, jo pa zapuščata Vinko Gorenak in Janez Janša, vračata pa se Goran Klemenčič in Eva Irgl.

Nuša Baranja, TV Slovenija