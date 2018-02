Ljudmila Novak odstopila s čela NSi-ja, stranko prevzema Tonin

Stranko bo kot vršilec dolžnosti vodil Matej Tonin

31. januar 2018 ob 21:34,

zadnji poseg: 31. januar 2018 ob 22:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljudmila Novak je po 10 letih odstopila z mesta predsednice stranke Nova Slovenija (NSi). Stranko bo kot vršilec dolžnosti predsednika vodil Matej Tonin, podpredsednika pa bosta Marija Rogar in Valentin Hajdinjak.

Svojo odločitev je sporočila na seji sveta stranke, kjer se je kolegom zahvalila za dolgoletno podporo. "Strank je veliko, a le eni smo krščanski demokrati. Želim si, da bi to stranko peljali naprej v nove zgodbe," je ob odstopu dejala Novakova. Svet stranke pa je nato imenoval Mateja Tonina za vršilca dolžnosti predsednika. Novakova je ob tem dejala, da je Tonin sposoben in pošten človek in da je prepričana, da lahko "z novo ekipo pride tudi nova energija". Pred odstopom pa se je zahvalila tudi Mateju Toninu, da je sprejel odgovornost, da pelje stranko naprej, so sporočili iz NSi-ja.

Tonin se je v svojem nagovoru Novakovi zahvalil za njeno delo. "Nam mladim ste zaupali, dali ste nam priložnost in nam pustili, da lahko delamo. Prav tako vam je novo Slovenijo uspelo povezati v močno stranko," je še dejal in dodal, da ji je uspelo nekaj, kar doslej še ni nikomur, in sicer vrnitev stranke v parlament. Tonin je tudi obljubil, da bo ostal zvest vrednotam krščanske demokracije. “Tako kot doslej bom zagovarjal socialno-tržno gospodarstvo, boljše poslovno okolje in dostopnejše zdravstvo. Želim pa tudi nekoliko modernizirati stranko, in sicer bi rad pri tem poudaril digitalizacijo Slovenije, odnos do narave in zdrav način življenja,” je še dejal Tonin.

Tonin je v svoji ekipi za podpredsednika izbral Marijo Rogar in Valentina Hajdinjaka. Glavni tajnik stranke ostaja Robert Ilc, predsednik sveta pa Matjaž Trontelj. Vodja poslanske skupine je postal Jožef Horvat, mednarodni tajnik pa Federico Victor Potočnik.

Desetletje predsednikovanja NSi-ja

Ljudmila Novak je vodenje stranke NSi prevzela po parlamentarnih volitvah 2008, ko se stranki ni uspelo prebiti v parlament in je posledično odstopil tedanji predsednik Andrej Bajuk. Stranka je pod njenim vodstvom leta 2011 na predčasnih volitvah znova postala parlamentarna stranka, Novakova pa je postala tudi podpredsednica parlamenta.

Lani je kot kandidatka NSi-ja kandidirala na predsedniških volitvah in v prvem krogu med devetimi kandidati končala na četrtem mestu s 7,2 odstotka glasov.

L. L.