Cerar na Češkem iskal podporo za gradnjo drugega tira

Premier se je s Češkega odpravil še na Poljsko

24. januar 2017 ob 08:10

Praga - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Predsednik vlade Miro Cerar je na uradnem obisku Češke s svojim gostiteljem premierjem Bohuslavom Sobotko govoril predvsem o gospodarskem sodelovanju med državama. Govorila sta o češki podpori pri gradnji drugega tira in slovenskih idejah pri podjetju Škoda.

Predsednika vlade sta razpravljala tudi o političnem sodelovanju pri zagotavljanju skupnih vrednot znotraj EU-ja, saj so obema državama v interesu skupno tržišče in prosti pretok ljudi ter blaga znotraj schengenskega območja. Zato je treba storiti vse, da se to ohrani, sta se strinjala oba premierja.

Cerar se je v Pragi poleg premierja srečal še s predsednikom države Milošem Zemanom in finančnim ministrom Andrejem Babišem. Cerar je obiskal tudi Plečnikovo cerkev v Pragi in položil venec pred Plečnikov kip. Danes popoldne potuje v Varšavo, kjer se bo na pogovorih sestal s predsednico poljske vlade Beato Szydlo.

V Varšavi pričakovati manj soglasja pri stališčih

V Varšavi je pričakovati manj sozvočja pri stališčih glede delovanja Evropske unije. Poljska vlada, ki jo vodi desna populistična konservativna Stranka zakon in pravičnost, ima nekoliko drugačen poglede na delovanje Unije, predvsem se ji zdi potrebno podeliti več moči nacionalnim državam, solidarnost v smislu prerazporejanja beguncev znotraj Unije je ne zanima.

Tudi v uradu predsednika vlade stališča Poljske, tako kot Madžarske, v marsikaterem delu razumejo kot problematična. Kljub temu pa bi lahko gospodarsko sodelovanje okrepili tudi glede drugega tira in Luke Koper. Češka ima 10-odstotni delež pri zabojnikih v Luki Koper, Slovaška že 60-odstotni, Poljska pa le en odstotek. A danšanji pogovori v Varšavi bodo potekali le na ravni predsednikov vlad.

L. L., Polona Fijavž, Radio Slovenija