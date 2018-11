Janša napovedal referendom o dogovoru o migracijah

21. november 2018 ob 08:07,

zadnji poseg: 21. november 2018 ob 14:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Poslanci na izredni seji pretresajo globalni dogovor Združenih narodov o migracijah. Zunanji minister Cerar je napovedal, da bo Slovenija decembra v Marakešu v Maroku kljub nasprotovanju opozicije pristopila k dogovoru. Janša napoveduje referendum.

Poslanci opozicije vladni podpori sporazumu nasprotujejo, češ da enači nezakonite in zakonite migracije. Janez Janša (SDS) je v imenu predlagateljev seje dejal, da pojem nezakonitih migracij v deklaraciji ni omenjen in da je bil postopek potrjevanja tega dokumenta protiustaven. Vlada je po njegovih besedah dokument podprla, ne da bi o tem potekala kakšna politična ali pravna razprava. Napovedal je vložitev zahteve za posvetovalni referendum o dogovoru. Prepričan je, da bi moral o dogovoru najprej razpravljati parlament in nato vlada, ne pa da je parlament o tem razpravljal kot zadnji. "Tako nam niste pustili druge možnosti, kot da vložimo zahtevo za posvetovalni referendum," je dodal.

Meni tudi, da ima ta "akt lažen naslov, saj ne gre za globalni dogovor". Če katera koli stalna članica Varnostnega sveta ZN ne sodeluje v nekem dogovoru, potem to ni globalni dogovor, je poudaril Janša.

Tudi Jernej Vrtovec (NSi) je povedal, da v besedilu piše, da so migracije temelj blaginje, pri čemer pa ne navaja nobene raziskave, ki bi to utemeljevala. Poudaril je še, da dogovor ne vsebuje akcijskega načrta za odpravljanje vzrokov migracij v izvornih državah. Matej Tonin (NSi) pa je poudaril, da trditve, da je dogovor neobvezujoč, ne držijo. "Če je nezavezujoč, potem ga ne potrebujemo, ampak mi mislimo, da na dolgi rok bo ta dokument zavezujoč," je izpostavil.

Vlada pa zagotavlja, da dogovor v ničemer ne posega v suverenost države in ne spreminja definicij nezakonitih prestopov meja. Zunanjemu ministru Miru Cerarju se zdi ključno, da Slovenija s pristopom k temu dogovoru ostaja v skupini več kot 150 držav, "da bomo skupaj urejali tisto, česar ne more nobena država urejati sama, to so množične migracije in nezakonite migracije". Zagovornice dogovora so tiste države, ki stojijo za vrednotami, med katerimi je tudi varnost. To je glavnina jedrnega dela EU-ja in tudi druge države, kot sta Švica in Sveti sedež, je dodal minister.

Poudaril je še, da je bil postopek sprejemanja v skladu s pravili in ustaljeno prakso, kar je ugotovila tudi zakonodajnopravna služba DZ. "Gre za politični dokument, ki ni pravno zavezujoč. Je pa politično zavezujoč," je izpostavil.

Jelinčičev nastop razburil

Po mnenju predsednika opozicijske SNS Zmaga Jelinčiča pa gre pri dogovoru za "izdajo slovenskega naroda". Po njegovih besedah se bodo lahko migranti "prosto gibali povsod in imeli večje pravice." Jani Möderndorfer (SMC) je Jelinčičev nastop označil za nesramnega in zaničujočega ter izrazil pričakovanje, da bodo predsednik in podpredsedniki DZ takšen govor v prihodnje ustavili in poslanca opozorili.

Po odborih še izredna seja

O tem so pretekli teden že govorili na odboru za notranje zadeve, na seji odbora za zunanjo politiko, kjer so poslanci o podrobnostih spraševali zunanjega ministra Mira Cerarja, in na petkovem sestanku odbora za zunanjo politiko. Poslanci SDS-a, NSi-ja in SNS-a so zahtevali še splošno razpravo na izredni seji parlamenta, v zahtevi za sklic seje pa predlagali, naj DZ vladi priporoči, naj nasprotuje dogovoru o migracijah in z vsemi mednarodnimi akti o meddržavnih migracijah predhodno seznani slovensko javnost. Priporoči naj ji še, da v institucijah EU-ja in ZN-a spodbuja iskanje rešitev za odpravljanje vzrokov migracij. Vendar pa je odbor DZ-ja za zunanjo politiko v petek zavrnil predlog teh priporočil, tako da DZ danes ne bo glasoval o njih. Za razpravo pa je predvidenih več kot osem ur.

V zadnjih dneh so pojasnila o tem, da dogovor ne ustvarja migracije kot človekove pravice, objavili pri francoski diplomaciji, tudi nemška vlada je v svojem sporočilu vztrajala pri podpori dogovoru, ki da izpostavlja pomen suverenosti posamičnih držav ter išče skupne pristope k urejanju migrantskih vprašanj. Dogovor naj bi čez tri tedne podprlo več kot 150 držav sveta, med tistimi, ki mu nasprotujejo, pa so ZDA, Avstrija, Madžarska, Češka, Poljska, Bolgarija.

Protest nasprotnikov deklaracije

Pred parlamentom se je ob začetku seje zbralo okoli 200 protestnikov, med drugim je k protestom pozval predsednik SDS-a Janez Janša. Na transparentih so imeli protestniki zapisane pozive vladi, naj globalnega dogovora ne sprejme, in napis Slovenijo Slovencem 2018.

