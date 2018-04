Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Kot primer dobre prakse je Cerar izpostavil projekt prostorsko-komunalne ureditve romskega naselja Žabjak-Brezje, ki je uvrščen v prvi dogovor za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml. Sorodne novice V romskem naselju Jedinščica spreminjali okolje Dodaj v

Cerar: Romi so pomemben del slovenske družbe in multikulturnosti

Ukrepi za izboljšanje položaja Romov

7. april 2018 ob 20:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na slovesnosti ob svetovnem dnevu Romov je predsednik vlade Miro Cerar dejal, da romska skupnost predstavlja pomemben del slovenske družbe in multikulturnosti v Sloveniji.

Rome pa je pozval k vključitvi v vse dejavnosti za izboljšanje njihovega položaja.

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, je spomnil, da si Slovenija od osamosvojitve prizadeva izboljšati položaj Romov v državi, da smo oblikovali obsežen ideološki, programski in pravni okvir za lažje vključevanje Romov v širšo skupnost ter da je uresničevanje ukrepov v praksi uspešno, saj pri reševanju romske tematike sodelujejo predstavniki romske skupnosti z večinskim prebivalstvom.

Čeprav je bilo v zadnjih 25. letih v Sloveniji pri reševanju romske tematike storjenega veliko, pa moramo po Cerarjevih besedah vizijo izboljševanja položaja Romov uresničevati še naprej.

Za aktualno vlado je predsednik dejal, da je stremela k izboljšanju položaja romske skupnosti na vseh področjih, od bivanjskih razmer in zdravstva prek izobraževanja do zaposlovanja. Med ukrepi za izboljšanje položaja Romov je omenil dopolnitve zakona o romski skupnosti in sprejetje nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2017-2021, katerega ukrepi segajo na različna področja s poudarkom na dvigu izobrazbene ravni, zmanjšanju brezposelnosti, izboljšanju zdravstvenega varstva, izboljšanju bivanjskih razmer, odpravi predsodkov, stereotipov in diskriminacije, ohranjanju romske kulture, jezika in identitete ter spodbujanju informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti.

Leta 2016 so državni organi za potrebe romske skupnosti namenili dobrih 5,7 milijona evrov, lani okoli 5,8 milijona, pri čemer gre za denar integralnega proračuna in evropskih projektov, za gradnjo osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih pa v omenjenih dveh letih dva milijona evrov. Za letos je predvideno financiranje kot v prejšnjih letih, je še dejal Cerar.

Kot primer dobre prakse pa je izpostavil projekt prostorsko-komunalne ureditve romskega naselja Žabjak-Brezje, ki je uvrščen v prvi dogovor za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija. Ocenjen je na 3,6 milijona evrov, od tega bo vlada zagotovila 3,1 milijona, preostalo pa občina Novo mesto.

Udeležence slovesnosti sta pred svetovnim dnevom Romov, ki bo v nedeljo, nagovorila še predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc in podžupan soboške občine Boštjan Berlak.

