V romskem naselju Jedinščica spreminjali okolje

Vseslovenska prostovoljska akcija za povezovanje skupnosti

7. april 2018 ob 13:59

Novo mesto - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V romskem naselju Jedinščica pri Novem mestu so prostovoljci društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto pobarvali zabojnik, v katerem izvajajo učno pomoč otrokom in druge dejavnosti.

V organizaciji Slovenske filantropije po vsej Sloveniji potekajo prireditve ob devetem dnevu sprememb. Letošnja vseslovenska prostovoljska akcija poteka pod geslom Povezujemo skupnost.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto že deset let v romskih naseljih Brezje in Šmihel izvaja učno pomoč in druge dejavnosti za romske otroke. V tem šolskem letu so na pobudo Romov Dnevni center odprli tudi v manjšem naselju Jedinščica. Vsak dan ga obiskuje 15 otrok. Eden izmed njih je Domen, ki je povedal, da v zabojniku delajo domače naloge, se učijo, rišejo, barvajo, kuhajo in imajo tablični računalnik. Na pridobitev so čakali več let, je povedal romski svetnik in prebivalec tega naselja Duško Smajek, ki je za dnevni center zagotovil vodo in dodal, da so zdaj zadovoljni starši in njihovi otroci, saj jim je s tem omogočena večja socialna vključenost.

V okviru prostovoljske akcije je 15 prostovoljcev društva za razvijanje prostovoljnega dela, med njimi je bil tudi mladi begunec iz Afganistana, sicer izučen pleskar, in novomeške gimnazije ter ob pomoči romskih otrok pobarvalo zabojnik. Ker pa današnja prostovoljska prireditev poteka pod geslom "povezujemo skupnost", so se jim pridružili tudi romski otroci iz drugih naselij. Lorena iz romskega naselja Brezje je povedala, da je rada priskočila na pomoč vrstnikom iz Jedinščice, saj zelo rada riše. V Jedinščici so z današnjo prireditvijo na neki način odprli Dnevni center, počastili bližajoči se romski praznik, povezali skupnost in se družili, je povedala strokovna vodja programa pri Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Andreja Luštek. V naselju, kjer imajo vodo in elektriko, pa naj bi še letos dobili tudi asfaltno cesto, je napovedal Duško Smajek.

Jože Žura, Radio Slovenija