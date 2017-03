Cerar se v DZ-ju ne bo mogel ogniti vprašanjem o vladnem kadrovanju

Redna marčevska seja DZ-ja se bo začela s poslanskimi vprašanji premierju Miru Cerarju, poslance bo zanimalo predvsem vladno kadrovanje, izogniti pa se ne bo mogel niti vprašanjem o ilegalnih migracijah.

Poslanca NSi-ja Jerneja Vrtovca zanima način delovanja vlade pri kadrovanju na pomembne položaje v državnih podjetjih in družbah, ki so odgovorne za upravljanje državnega premoženja. Vrtovec med drugim opozarja na dvome o primernosti in usposobljenosti nekaterih kandidatov na najpomembnejših položajih.

Podobno vprašanje bo na Cerarja naslovil tudi vodja nepovezanih poslancev Bojan Dobvšek. Slednjega bo sicer najbolj zanimalo kadrovanje v igralniški družbi Hit, ki ge je označil za "nepotistično in politično".

Premier se ne bo mogel izogniti niti vprašanjem o ilegalnih migracijah. Cerar bo moral Vinku Gorenaku iz SDS-a pojasniti, kako je Slovenija pripravljena na masovne ilegalne migracije in kako se bo na to vprašanje odzivala v prihodnje.

Iz vrst koalicije bo vprašanje tokrat zastavil poslanec SD-ja Jan Škoberne, ki ga zanima, kako bo vlada ukrepala v primeru opeharjenih podizvajalcev podjetja Vegrad za opravljeno delo v Celovških dvorih.

Na tokratni seji bodo poslanci sicer sprejemali vrsto odločitev o imenovanjih na pomembne funkcije, saj jih čaka odločanje o ustavnih sodnikih, fiskalnem svetu, generalnem državnem tožilcu in nadzornikih SDH-ja.

Sa. J.