Cerar si želi SMC še enkrat na volitve popeljati kot predsednik

Vodilno vlogo želi ohraniti tudi v prihodnji vladi

21. februar 2018 ob 14:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Na stabilnih političnih in gospodarskih temeljih želimo popeljati Slovenijo med socialno pravičnejše, visoko razvite evropske države, jedrne članice EU-ja," je Miro Cerar zapisal v pisnem nagovoru članom.

Stranko si želi Miro Cerar znova "uspešno popeljati na državnozborske volitve", saj meni, da stranka v letošnjo volilno tekmo vstopa opremljena "z dobro bilanco in še boljšim programom, z odločnim vodstvom in odličnimi kandidati".

Mandat predsednika največje vladne stranke SMC-ja Cerarju poteče junija. Čeprav bi lahko stranko začasno vodil kot v. d., se je odločil preveriti zaupanje med člani 10. marca na volilnem kongresu. Tako bo stranka v volilno kampanjo vstopila z jasnim vodstvom.

"Nadaljevati želimo začeto"

Cerar je v pisnem nagovoru članom opredelil, da je SMC socialno-liberalna stranka oz. stabilna levosredinska opcija, ki združuje svobodomiselne, povezovalne in verodostojne predstavnike. "Kot boste videli v našem programu za prihodnji mandat, znamo naše vrednote in vizije prevesti v konkretne, realne projekte. In kot boste kmalu videli na kandidatni listi in v predvolilnem procesu, v našo politiko reševanja konkretnih problemov verjame vedno več uglednih osebnosti iz vse Slovenije," je zapisal Cerar pred marčevskim kongresom in dodal, da bodo prihodnji meseci za stranko prelomnega pomena, zato od vsakega izmed članov pričakuje polno angažiranost in nepopustljivo vztrajanje.

Pismo je predsednik sklenil z geslom stranke Mirno in stabilno naprej.

La. Da.