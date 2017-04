Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! 27. april je državni praznik in dela prost dan. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cerar: Upor proti okupatorju je omogočil preživetje naroda

Dan upora proti okupatorju

27. april 2017 ob 11:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Upor Slovencev proti okupatorju omogočil preživetje naroda, hkrati pa pomeni "temelj ustanovitvi naše samostojne države", je v poslanici sporočil predsednik vlade Miro Cerar.

Premier je v kratki poslanici poudaril, da je zgodovina najboljša učiteljica in pozval, naj današnji dan "služi kot opomin, da složni, skupaj združeni Slovenci zmoremo premagati nepremagljivo". "Današnji dan naj nam služi kot vodilo, da pogled usmerjamo v prihodnost, tako kot so ga naši borci usmerjali leta 1941. Zacelimo rane preteklosti in skupaj soustvarimo našo prihodnost. Skupaj zmoremo in znamo," je pozval. Državljanom je čestital ob državnemu prazniku in zaželel lepe praznike.

"S ponosom in hvaležnostjo gledam na njihov zmagovit boj za svobodo in preživetje slovenstva," je zapisal.



Slovenija se z današnjim dnevom upora proti okupatorju spominja ustanovitve Protiimperialistične fronte, kasneje preimenovane v Osvobodilno fronto slovenskega naroda (OF), ki je bila osrednja odporniška organizacijo Slovencev v drugi svetovni vojni.

Državna proslava ob tem dnevu je bila že v sredo zvečer v Delavskem domu Trbovlje. Slavnostni govornik, predsednik DZ-ja Milan Brglez, je ob tem poudaril, da svoboda ni dana, ampak izbojevana. Ko svoboda je, pa je treba zanjo prevzeti tudi odgovornost, je dejal.

