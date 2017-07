Cerar: Zelo nam je mar za javno šolstvo

Redna julijska seja DZ-ja

10. julij 2017 ob 07:42,

zadnji poseg: 10. julij 2017 ob 13:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade in ministrom se je začela redna julijska seja DZ-ja. Teme: zdravstvo, javno šolstvo, kulturni turizem, drugi tir, Magna Steyr.

Kot večina rednih sej pa se je tudi julijska začela s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade. Vodjo poslanske skupine NSi-ja Mateja Tonina so zanimale spremembe na področju pavšalne obdavčitve. Kot je povedal je NSi z SLS-om leta 2014 vložil zakonska predloga, ki so uvedli pavšalno obdavčitev podjetnikov. "Šlo je za evidentno debirokratizacijo," je poudaril Tonin. "Gre za pošteno obdavčitev in nivoja te obdavčitve ni nihče problematiziral," je še dejal in dodal, zakaj želi vlada spremeniti nekaj, kar v državi deluje.

Premier Cerar je Toninu pojasnil, da do sprememb na področju normirancev prihaja zaradi neprimernih načinov uporabe norminiranih stroškov in tudi zlorab, kar ima vpliv tudi javno finančne prilive. Ministrstvo za finance je po Cerarjevih besedah mnenja, da mora priti do sprememb, z novim pristopom pa naj bi bili davčni zavezanci manj obremenjeni.

Gre za rešitve, da se v večji meri upošteva ekonomska moč zavezanca in prepreči zlorabe, je dejal Cerar. Po njegovih besedah bo nov sistem omogočal večjo pravičnost obdavčitve, zavezanci pa bodo vključeni v dohodninsko lestvico ter bodo s tem dobili možnost splošne olajšave in olajšave za družinske člane. Spremembam naj bi bili naklonjeni tudi številni deležniki, med drugim GZS. Predlog zakonskih sprememb naj bi bil dan v javno obravnavo še ta mesec in kot pravi Cerar, se bo nato "izkristaliziralo", kako je javnost naklonjena predlaganim spremembam.

Kako zaščititi javno šolstvo?

Poslanki poslanske skupine nepovezanih poslancev Alenki Bratušek je Cerar odgovarjal glede javnega šolstva. Zanimalo jo je, kako je največja parlamentarna stranka SMC, ki jo vodi Cerar, naklonjena spremembi 57. člena ustave, s katero naj bi zaščitili javno šolstva.

Premier je povedal, da z novimi zakonskimi spremembami, ki so posledica odločitve ustavnega sodišča o izenačitvi financiranje obveznega javnega in zasebnega šolstva, ne izenačujejo javnega in zasebnega šolstva. "Upoštevamo odločbo ustavnega sodišča," je dejal.

Cerar je tudi povedal, da bo z novo zakonodajo razširjeni del programa zasebnih šol financiran 85-odstotno, obvezni del pa 100-odstotno. "Hkrati pa dodatno varujemo javno šolstvo," je dejal in dodal, da ustavna razprava glede spremembe omenjenega člena ustave ni zamrla in poteka bolj na strokovni ravni. SMC pa je po njegovih besedah aktivno vključen v proces. "Zelo nam je mar za javno šolstvo, želimo si dobrega javnega šolstva in ga želimo zaščititi pred škodljivimi vplivi," je še poslanki odgovoril Cerar.

Kaj je vlada storila za izboljšanje razmer v zdravstvu?

Jelko Godec, poslanko SDS-a, ki je v petek vložil že drugo interpelacijo zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, je zanimalo, kaj je bilo v treh letih narejeno za izboljšanje slovenskega zdravstva.

Premier Cerar je poslanki SDS-a pojasnil, da v treh minutah ne more našteti vseh sprememb, ki jih je vlada že sprejela za izboljšanje zdravstva in katere še namerava sprejeti. Ob tem je navedel, da z javnimi razpisi že znižujejo stroške zdravil in medicinske opreme.

Vlada je po njegovih besedah pripravila tudi zdravstveno reformo, katere zakonskem spremembe so že pred poslanci. Uvedeni pa so bili tudi ukrepi za zmanjšanje čakalnih vrst. Kar se tiče glede očitkov korupcije v zdravstvu pa je Cerar pojasnil, da že potekajo nekateri postopki in da so bile že vložene nekatere ovadbe.

Poslanec SMC-ja Dragan Matić je predsedniku vlade Miru Cerarju postavil vprašanje glede kulturnega turizma v Sloveniji. Cerar mu je odgovoril, da si vlada, kar se tiče turizma, zastavlja ambiciozne cilje, "pri čemer prepoznavamo razvoj trajnostnega turizma, v katerem vidimo kot pomembno komponento kulturo."

V strategijo razvoja trajnostnega turizma je, tako premier, uvrščena tudi kultura. V omenjeni strategiji, kjer bo Slovenija razdeljena na štiri makroregije, bo kultura vodilni produkt v osrednji slovenski regiji, kamor sodi Ljubljana, v ostalih treh makroregijah pa podporni produkt.

