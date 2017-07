Magna: Rezervni načrt na Madžarskem, vendar bi se raje držali prvotnega v Sloveniji

Magna predstavlja projekt okoliškim županom

5. julij 2017 ob 11:37,

zadnji poseg: 5. julij 2017 ob 11:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki avstrijsko-kanadskega koncerna Magna obiskujejo občine iz okolice njihove načrtovane nove tovarne v proizvodni coni Hoče - Slivnica. V Mariboru so tamkajšnjemu županu Andreju Fištravcu predstavili projekt.

Vodja projekta v Sloveniji David Adam je po srečanju dejal, da je za njih kot vlagatelje zelo pomembno, da se počutijo dobrodošle, zato so se odločili okoliškim občinam predstaviti svoj projekt in tudi s tem pokazati, da nameravajo biti dober sosed. "Pozitivno gledamo na prihodnost in verjamemo, da bomo lahko premagali tudi preostale ovire," je dejal.

Adam tudi tokrat ni mogel postreči z bolj natančnim terminskim načrtom, je pa dejal, da si z gradbenimi deli želijo začeti čim prej, vendar jih pred tem čaka še dokončanje postopka za pridobitev okoljskega soglasja. Z agencijo za okolje (Arso) sodelujejo dobro, na vsa vprašanja z njihove strani so pravočasno odgovorili. Glede na pretekle izkušnje v številnih drugih državah pa jih je nekoliko presenetilo število vloženih intervencijskih vlog stranskih udeležencev.

Pogodbe z državo bodo podpisali, ko bo prišlo do pozitivnega razpleta vseh preostalih ovir, sicer pa je Adam potrdil, da imajo tudi rezervni načrt na Madžarskem, vendar bi se raje držali prvotnega načrta v Sloveniji. Kako dolgo bodo še pripravljeni čakati v Sloveniji, ni mogel natančno odgovoriti, saj je to odvisno od nadaljnjega dogajanja. "Če bomo videli, da se stvari odvijajo v pravo smer, bomo vztrajali," je še dejal Adam.

Župan Andrej Fištravec je po sestanku povedal, da so predstavnikom Magne zaželeli dobrodošlico in jim povedali, da že od samega začetka podpirajo njihovo naložbo v Sloveniji. Ob tem so jim ponudili pomoč pri nadaljnjem delu ter jim predstavili delo investicijske pisarne, ki jim je vedno na razpolago.

"Ker smo že usmerjeni naprej, smo jih povabili na jesenski karierni sejem, kjer bodo lahko predstavili svoje potrebe in proizvodnjo ter s tem zainteresirali tukajšnje prebivalstvo, dijake in učence, da svojo poklicno pot usmerijo v smeri njihovih proizvodnih pričakovanj," je dejal mariborski župan.

G. C.