Človeško življenje je neprecenljivo, vsaka prihranjena minuta šteje - tudi finančno

Bliža se čas samodejnih klicev v sili iz vozila

11. oktober 2017 ob 19:46

Kranj - MMC RTV SLO

Sodobna tehnologija bo kmalu pomagala reševati življenja. Države EU-ja bodo morale imeti s 1. januarjem 2018 vzpostavljen sistem eCall, ki bo ob prometni nesreči omogočil samodejni klic v sili na številko 112.

"Tak klic sprejmemo vsaj od tri do štiri minute prej, kot pride klic očividca nesreče," je o prvih izkušnjah s samodejnim sistemom dejal vodja Centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje Boštjan Tavčar, ki je sicer dodal, da še ni šlo za čisto prave klice eCall, pač pa za podobne rešitve v posameznih vozilih določenih proizvajalcev.

Proizvajalci avtomobilov bodo morali namreč šele od 1. aprila 2018 naprej svoje nove modele osebnih avtomobilov opremljati z opremo za sistem eCall. Slovenija pa je bila prva država v EU-ju, ki je sistem eCall uvedla na ravni celotne države - to je storila 1. decembra 2015.

"Človeško življenje je neprecenljivo, vsaka prihranjena minuta pa ima tudi finančni učinek - podatki iz neke nemške študije kažejo, da nekje od okoli 500 do 700 evrov. Če bi nam uspelo z eCallom in vsemi novimi rešitvami, ki prihajajo na področju klica na številko 112, v povprečju skrajšati čas prihoda vseh reševalnih enot na kraj nesreče, bi bil prispevek k BDP-ju višji, kot je danes celoten strošek, ki ga država nameni vsem reševalnim sestavom v Sloveniji," je dejal Tavčar.

Kako bi sistem videti v praksi?

In kako je sistem eCall videti v praksi? Naprava, ki bo imela senzorje in tudi ročni gumb, bo povezana v informacijski sistem vozila. V primeru prometne nesreče, ne pa tudi blažjega trka, se bo sistem samodejno sprožil in v center za obveščanje skupaj s klicem poslal ključne podatke - kje je vozilo, zadnja smer vožnje, koliko potnikov je, kakšno gorivo uporablja in druge koristne podatke.

Operater bo imel možnost, da se z voznikom ali potniki tudi pogovori, če bodo za pogovor sposobni. "Ključno je, da sistem deluje samodejno in posreduje čim uporabnejše podatke," pojasnjuje Tavčar.

Dokup opreme tudi za starejša vozila?

Ker evropska direktiva serijsko opremljanje z novo napravo z aprilom prihodnje leto predvideva zgolj za nove modele vozil, to pomeni, da bo na milijone starejših vozil po cestah še naprej vozilo brez tega. Še dolgo bo tako veljajo, da ko vidiš prometno nesrečo, moraš poklicati na 112, saj velika večina vozil tega še vedno ne bo počela sama.

Po Tavčarjevih predvidevanjih bo tudi za starejša vozila najverjetneje sicer obstajala možnost dokupa ustrezne opreme, vrednost nakupa tovrstne naprave in njene vgradnje pa že omenjena študija ocenjuje na 100 evrov.

Testiranja so v polnem teku

Prav te dni pa v Kranju poteka mednarodni strokovni posvet Testfest, ki se ga udeležuje več kot 100 strokovnjakov iz približno 40 podjetij, kot so Tesla, Volkswagen, Škoda, Robert Bosch, Yamaha, Huawei. Dogodek je namenjen praktičnemu preizkušanju skladnosti medsebojnega delovanja naprav eCall različnih proizvajalcev, da bodo do aprila prihodnje leto pripravljena za trg.

Ta datum pa ne velja za tovorna vozila in motorje, čeprav so strokovnjaki prepričani, da bo eCall zelo koristen tudi pri tovornem prometu, saj bo v primeru nesreče lahko poslal podatek, ali tovornjak prevaža nevarne snovi.

VIDEO V centre za obveščanje prihaja eCall

Tina Hacler, video: Silvo Plavec/Televizija Slovenija