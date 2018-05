"Daljšanje življenjske dobe ni težava, ampak je civilizacijski napredek, ki pa se mu mora družba prilagoditi."

Srečanje predsednikov SD-ja in zveze upokojencev

24. maj 2018 ob 11:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vodstvi Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) in Socialnih demokratov (SD) sta izpostavili stične točke njihovih programov, zlasti v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi starejših ter pri zviševanju pokojnin.

Zdus se v zadnjih dneh sestaja z vodstvi strank in jim predstavlja memorandum zveze. Kot je po srečanju izpostavil predsednik SD-ja Dejan Židan, razmišljajo povsem enako: "Daljšanje življenjske dobe ni težava, ampak je civilizacijski napredek, ki pa se mu mora družba prilagoditi."

Zavzeli so se za ureditev razmer v zdravstvu, zlasti za to, da bi omogočili večji dostop do zdravstvenih storitev s skrajšanjem čakalnih dob. "Dali smo zavezo, da bomo že v prvem letu nove koalicije sprejeli več ukrepov," je obljubil Židan.

Daljšanju življenjske dobe bi se prilagodili s sistemom enovite dolgotrajne oskrbe, ki bi skrbel tudi za tiste, ki ostajajo v svojih stanovanjih in pri svojih družinah. Stroške za domove bi bistveno znižali, na največ 400 evrov mesečno.

S predsednikom Zdusa Janezom Sušnikom sta podprla vzpostavitev demografskega sklada, strinjala sta se tudi za zvišanje odmere za pokojnine s sedanjih približno 57 odstotkov na vsaj 62 odstotkov in postopoma do 70 odstotkov.

Židan je pri tem zagotovil, da bi financiranje teh rešitev zagotovili "znotraj rasti proračuna" in ne na način, "da bi to prelagali na naslednje generacije". O konkretnih številkah pa se zaenkrat ni želel opredeljevati.

Posvet z upokojenci pred nastankom koalicije

Sušniku je tudi obljubil, da se bodo z njimi posvetovali tudi v obdobju oblikovanja koalicijske pogodbe, če bodo seveda sodelovali pri tem. Sušnik pa je izrazil prepričanje, da bo SD delovala za dobrobit vseh upokojencev.

