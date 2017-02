Poudarki Pomembno je čim hitreje sporočiti (pravo) lokacijo

Dan številke 112: "Ljudje naj razmišljajo o tem, kje so, še preden se zgodi nesreča"

Največkrat so ljudje prosili za nujno medicinsko pomoč ali pomoč gasilcev

11. februar 2017 ob 09:35

Ljubljana/Kranj - MMC RTV SLO/STA

V slovenskih regijskih centrih za obveščanje so lani prejeli dobrih 480 tisoč telefonskih klicev na pomoč, ob evropskem dnevu številke 112 pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje.

11. februar (11. 2.) je evropski dan številke za klic v sili in ob tem so na upravi za zaščito in reševanje predstavili nekaj statističnih podatkov. Lani je tako na številki 112 telefon zazvonil 481.230-krat, kar je več kot 1300 klicev na dan. Prejeli so tudi 572 SMS-sporočil.

Največkrat so ljudje prosili za nujno medicinsko pomoč (več kot 107.648-krat), reševalne enote pa so morale na teren v 21.306 primerih. Največkrat so na pomoč odhiteli gasilci (skoraj 20.000-krat), 650-krat so bili aktivirani gorski reševalci, 463-krat enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, 138-krat pa enote z reševalnimi psi.

Pomembno je čim hitreje sporočiti (pravo) lokacijo

Letos so na upravi za zaščito in izobraževanje sicer v ospredje postavili pomembnost sporočanja podatkov o lokaciji nesreče. "To je ključno za to, da so reševalci čim prej pri osebi, ki potrebuje pomoč. Čas je izrednega pomena in lahko vpliva na to, ali človek preživi ali ne," je poudaril direktor urada za operativo na Upravi RS za zaščito in reševanje Jernej Hudohmet.

Klicatelj mora čim bolj jasno in natančno sporočiti točno lokacijo nesreče. "Ljudi želimo ozavestiti, da bi razmišljali o tem, kje se nahajajo, še preden se zgodi morebitna nesreča," je dejal Hudohmet, ki je prepričan, da se je ob rednem treniranju možno zelo dobro izuriti v spremljanju in navajanju lokacije. To je posebej pomembno, če gre za nesreče na cestah, v naravi ali gorah, kjer je lokacijo še posebej težko določiti.

V centrih uporabljajo tudi tehnično rešitev, ki jim na podlagi baznih postaj omogoča določitev makrolokacije klicatelja. Poleg tega iščejo še nove možnosti za določitev čim natančnejše lokacije. Nekateri mobilni telefoni že omogočajo pošiljanje natančne lokacije v obliki SMS-sporočila. Iščejo pa tudi rešitve, da bi prek mobilnih aplikacij prenesli še več drugih pomembnih podatkov.

Katičeva: Prioriteta so zaposlitve

Ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je v petek obiskala regijski center za obveščanje v Kranju, kjer si je ogledala delovanje centra je ob tem zagotovila, da bodo skušali rešiti kadrovski problem pomanjkanja operaterjev, ki sedaj opravljajo vrsto nadur - tudi v Kranju tako trenutno manjkata dva operaterja. "Ena izmed prioritet letos bo, kako zapolniti vsa sistematizirana delovna mesta," je dejala.

Katičeva je še spomnila, da je bila Slovenija druga država v Evropi, ki je uvedla številko 112 - že leta 1997-, in kot prva država v EU-ju omogočila tudi sprejem eCall klicev za vozila, ki že imajo vgrajene naprave za proženje klicev ob prometnih nesrečah. Od prihodnjega leta bodo morala biti vsa vozila izdelana tako, da bodo imela te naprave tovarniško vgrajene, je še dejala ministrica in dodala, da verjame, da bo Slovenija tudi v prihodnje vodila razvoj na tem področju.

T. K. B.