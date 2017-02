"Delamo samo še za delodajalce in celotno življenje se prilagaja samo njim"

Sindikati zahtevajo višje najnižje plače in si bodo prizadevali za krajši delovni čas

16. februar 2017 ob 13:13,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 13:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki 12 sindikatov zasebnega sektorja pri največji sindikalni konfederaciji ZSSS-ju so napovedali organizirane aktivnosti za dosego pravičnega plačila in doslednega spoštovanja osemurnega delovnika.

Gospodarska kriza se je končala. Produktivnost in dobički rastejo, obremenitve delavcev so večje, plače pa ne sledijo temu trendu. Zadnji čas je, da se to spremeni, ugotavljajo industrijski sindikati in sindikati storitvenega sektorja, ki delujejo znotraj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in so pripravili prvo skupno konferenco z naslovom Pošteno plačilo in osem ur dela, ki so se je udeležili številni člani.

"Od izbruha krize do danes se je zgodilo nekaj pomembnih stvari, sindikate pa je najbolj zaskrbelo usihanje socialnega dialoga in pomanjkanje volje delodajalcev za kolektivna pogajanja," je uvodoma dejala predsednica Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije (SKEI) in kandidatka za predsednico ZSSS-ja Lidija Jerkič, ki je opozorila, želijo doseči, da bi bile kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti čim boljše, s čim bolj "spodobnimi" tarifnimi deli. Trenutno si namreč zneski v tarifnih prilogah, ki določajo najnižje osnovne plače, ne zaslužijo pridevnika dostojni, je bila kritična.

Pregled po ugotovitvah sindikatov kaže, da je po prepričanju delodajalcev dovolj, če najnižja osnovna plača za prvi tarifni razred znaša okoli 400 evrov bruto in če je osnovna plača delavca s šesto stopnjo izobrazbe na višini minimalne plače. Delodajalce je zato treba prepričati v nujnost kolektivnih pogajanj in sprememb na področju osnovnih plač, je bila odločna Jerkičeva.

Uskladitev najnižjih plač

Prvi cilj sindikatov je uskladitev najnižjih osnovnih plač z dejanskim stanjem v gospodarstvu, tako da ne bodo odvisne zgolj od volje posameznega delodajalca. Skladno s tem predlagajo, da najnižja osnovna plača ne sme biti nižja od minimalne plače. Sindikati bodo za dosego tega cilja delodajalcem v marcu poslali enotno pogajalsko zahtevo, na podlagi odziva po mesecu dni ocenili, kako naprej.

Jerkičeva je tudi ocenila, da je zakonodajna ureditev področju delovnega časa razmeroma ustrezna, a se v praksi ne uveljavlja, saj prihaja do prerazporeditev časa, prekomernega opravljanja nadur, odrejanja dela v soboto, nedeljo in ob praznikih, preobremenjenosti in izgorevanja zaposlenih. "Delamo samo še za delodajalce in celotno življenje se prilagaja samo njim," je poudarila.

Boj za skrajšanje delovnega časa

Sindikati se po njenih besedah v prihodnje ne bodo borili samo še za ohranitev osemurnega delavnika oz. pravico, staro več desetletij, temveč si bodo prizadevali tudi za skrajšanje polnega delovnega časa. Poleg tega bodo zahtevali zaposlovanje novih delavcev, tako da se bodo zmanjšale obremenitve obstoječih.

G. C.