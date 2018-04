DeSUS namerava ponoviti izid iz leta 2014

Potrjevanje kandidatne liste

24. april 2018 ob 17:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Organi DeSUS-a so potrdili kandidatno listo za parlamentarne volitve, ki vsebuje 68 novih obrazov. Cilj je ponoviti izid iz leta 2014, je povedal njen predsednik Karl Erjavec.

Razlog za 68 novih obrazov je to, da si v DeSUS-u prizadevajo za stalno revitalizacijo in pomlajevanje stranke, je novinarjem povedal Erjavec. Najmlajša kandidatka je po njegovih besedah letnik 1988, podobno mladih je še nekaj. "Dejansko sledimo našemu geslu DeSUS za vse generacije," je poudaril. Stranko zdaj čaka volilna kampanja z mnogo različnimi dogodki, pa seveda z drugimi običajnimi sredstvi kampanje, kot so plakati in radijski oglasi.

Prav tako je Erjavec tudi letos že začel obiskovanje domov za starejše občane. Prejšnji teden je tako obiskal novomeškega, kjer so ga po njegovih besedah res lepo sprejeli. "Prepričan sem, da imamo med starejšimi dobro volilno podporo," je dejal. Izid letošnjih volitev bo po Erjavčevih besedah odvisen od različnih dejavnikov, tudi od volilne udeležbe. DeSUS ima stalno volilno bazo in zelo močno članstvo s strankarskimi organizacijami praktično v vsaki občini, je povedal Erjavec. Relativnega zmagovalca in izid na splošno je po njegovih besedah zelo težko napovedovati. Je pa Erjavec prepričan, da se bodo razmerja med strankami, ki kandidirajo, v volilni kampanji še spreminjala. Cilj stranke je ponoviti izid s prejšnjih volitev, torej doseči okoli 10-odstotno podporo. Erjavec je ob tem pokomentiral tudi očitke novega predsednika NSi-ja Mateja Tonina glede domnevno sporne obnove vikenda v Umagu. Če ima res dokumente, ki naj bi dokazovali kaznivo dejanje, naj sproži ustrezne postopke, saj v nasprotnem primeru kaznivo dejanje stori sam, ga je pozval. Tonina je predsednik DeSUS-a sicer srečal in dogovorila sta se za kavo. Vendar pa Erjavec še predtem pričakuje opravičilo za te obtožbe. Stranke oziroma liste, ki želijo sodelovati v predvolilnih oddajah in spletni klepetalnici RTV Slovenija, morajo za to izraziti pisni interes - rok za prijave se izteče ta četrtek, 26. aprila, opolnoči. Zamudniki ne bodo mogli sodelovati. Podrobnejši pogoji za sodelovanje, seznam in datumi predvolilnih oddaj so v Pravilih, objavljenih na naši spletni strani.

Al. Ma.