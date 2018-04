Medtem ko SMC prešteva svoje uspehe, se iz politike umika Kustec Lipicerjeva

Svet SMC-ja je potrjeval kandidatno listo za predčasne volitve

19. april 2018 ob 19:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V SMC-ju so kot svoje največje uspehe poudarili neposredne tuje investicije, konsolidacijo javnih financ in politično stabilnost, medtem je na svetu stranke umik iz politike najavila Simona Kustec Lipicer.

Po koncu seje sveta SMC-ja, ki je potrjeval kandidatno listo za junijske predčasne volitve v DZ, so iz stranke sporočili, da dozdajšnja podpredsednica in vodja poslancev Simona Kustec Lipicer na prihajajočih volitvah ne bo kandidirala, ampak se bo vrnila v akademske kroge.

Realizacija koalicijskega sporazuma

Predtem je na novinarski konferenci predsednik programske konference SMC-ja Aleksandar Kešeljević ocenil, da je koalicijski sporazum uresničen v okoli 70 odstotkih. Politična stabilnost je zagotovila socialni mir, brez katerega ni mogoče ničesar narediti, je dejal. Med najšibkejše člene iztekajočega se mandata pa je uvrstil področja kulture, sociale in trga dela.

SMC se je pohvalil s pozitivnimi gospodarskimi trendi in konsolidacijo javnih financ. "Namesto da se ukvarjamo z lažno socialnostjo, se raje ukvarjamo s tem, kako zagotoviti kakovostna delovna mesta," je dejal Kešeljević in omenil hitrejše napredovanje Slovenije na lestvicah konkurenčnosti ter privabljanje tujih neposrednih investicij, kot sta Magna in Yaskawa. Poudaril je tudi uvedbo davčnih blagajn in mini davčno reformo, sprejetje strategije upravljanja državnih naložb, področje infrastrukture in gradbeno zakonodajo.

SMC: Najslabša realizacija sporazuma v resorjih koalicijskih partneric

Zaveze na področju zdravstva so bile po Kešeljevićevih ocenah uresničene okoli 80-odstotno, čeprav to področje koalicijski partnerji najbolj kritizirajo. Precej oster pa je bil do stranke DeSUS, ki je izrazila zadovoljstvo, da jim je uspelo preprečiti zdravstveno reformo. Tudi sicer so v SMC-ju med področji, ki so izpolnila najmanj zavez, poudarili prav tista, ki jih vodijo ministri DeSUS-a in SD-ja. Najslabša realizacija koalicijskega sporazuma, in sicer okoli 27-odstotna, je po ocenah SMC-ja na področju kulture.

Na pohvale SMC-ja odgovorila DeSUS in SD

Kar zadeva neuresničene obljube iz koalicijske pogodbe je predsednik DeSUS-a Karl Erjavec s prstom pokazal na SMC. Poudaril je zdravstveno reformo, čeprav je zadovoljen, da ni bila sprejeta, ker bi predlog ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc po njegovem mnenju pomenil še večjo privatizacijo zdravstva in manjšo solidarnost, čakalne dobe pa da se ne bi skrajšale. Poleg tega je Erjavec spomnil na drugi tir, ki ga je obljubljal SMC. "A vidimo, da je od tega projekta ostala le maketa, pa še to so umaknili," je dejal.

Po ocenah predsednika SD-ja Dejana Židana je prišlo v tem mandatu tudi do pomembnega znižanja števila brezposelnih. Čeprav naj bi največ zaslug za to nosilo gospodarstvo, meni, da tudi politika aktivnega zaposlovanja pod vodstvom njihove ministrice Anje Kopač Mrak prinaša rezultate pri težje zaposljivih skupinah. Na vprašanje, ali je pri izpolnjevanju koalicijske pogodbe SMC deloval s figo v žepu, je Židan odgovoril, da to težko oceni, a dodal: "Če želite biti dobre novinarke, potrebujete izkušnje. Tudi če želiš voditi vlado in pomembne resorje, je le dobra želja premalo."

VIDEO Iz SMC-ja izstopila dva poslanca, umika se Kustec Lipicerjeva

La. Da.