Državnotožilski svet: "Drago Šketa je kandidat z visoko stopnjo integritete"

Svet je za novega generalnega državnega tožilca predlagal Draga Šketo

17. februar 2017 ob 15:38,

zadnji poseg: 17. februar 2017 ob 15:39

Ljubana - MMC RTV SLO/STA

Državnotožilski svet je državnemu zboru za novega generalnega državnega tožilca predlagal Draga Šketo. Prepričal jih je z vsebino strateškega porgrama, ki je, tako svet, "premišljen, dovolj ambiciozen in uresničljiv."

Državnotožilski svet je ob tem mnneja, da je Šketin program realen in v interesu krepitve pravne države in dravnega tožilstva. Dodatno pa so jih prepričale tudi "utemeljena in pričakovana vizija ter dosedanje izkušnje kandidata z veliko osebno in strokovno integriteto, ki izpolnjuje vse pogoje za vodenje državnega tožilstva."

"Predlagani kandidat s svojo vizijo presega samo delo državnega tožilstva kot takega in ga aktivno umešča v širša družbena prizadevanja za boj proti kriminaliteti," so še zapisali v Državnotožilskem svetu. Obenem pa dodajajo tudi, da se je Šketa predstavil kot "kompetenten, samozavesten, artikuliran, visoko motiviran in zanesljiv kandidat, ki dobro pozna delo državnega tožilca in državnega tožilstva ter tudi sodišča, policije in ostalih institucij, s katerimi sodeluje državno tožilstvo."

Šketa bolj prepričljiv od Renierja

Zaradi programa državnotožilski svet od Škete pričakuje, da bo v državnotožilsko organizacijo prinesel spremembe in izboljšave, kar bo, tako svet, še dodatno dvignilo raven kakovosti delovanja državnega tožilstva in ga odprlo navzven. Povečanje transparentnosti dela državnega tožilstva, pa bo po oceni sveta večje tudi zaupanje javnosti v delo te institucije.

Poleg Škete, sicer vodje okrožnega tožilstva v Mariboru, se je na razpis za generalnega državnega tožilca prijavil tudi vodja okrožnega tožilstva v Krškem Robert Renier. Vlada je svojo podporo že pred časom namenila Šketi. Državnotožilski svet pa je po zaslišanju obeh kandidatov, državnemu zboru v imenovanje predlagal Šketo.

L. L.