DZ: Novelo zakona o bančništvu podpirajo vse poslanske skupine

Obravnava predlogov novel treh infrastrukturnih zakonov

14. julij 2017 ob 09:12,

zadnji poseg: 14. julij 2017 ob 16:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

DZ je zadnji dan julijske seje med drugim obravnaval predlog novele zakona o bančništvu, ki jasneje določa, da lahko do zaupnih podatkov dostopata preiskovalna komisija DZ-ja in Računsko sodišče.

Predlogu novele zakona o bančništvu, ki jasneje določa, da lahko do zaupnih podatkov dostopa preiskovalna komisija DZ ter računsko sodišče, se obeta podpora. Podpirajo ga vse poslanske skupine.

Čeprav veljavni zakon o bančništvu določa, da dolžnost banke glede varovanja zaupnih podatkov ne velja v primerih, kjer zakon izrecno določa dolžnost banke glede posredovanja zaupnih podatkov o posamezni stranki, so se v praksi pri delu preiskovalne bančne komisije DZ -ja pokazale težave pri pridobivanju teh podatkov, je povedal državni sekretar na finančnem ministrstvu Gorazd Renčelj.

Cilj zakona je tako po njegovih besedah odpraviti te nejasnosti, na predlog koalicije pa bodo v njem to možnost razširili še na računsko sodišče, ki je pristojno za revidiranje poslovanja uporabnikov javnih sredstev, med katere zakon uvršča tudi banko, v kateri imata država in lokalna skupnost večinski delež.

SDS: Zakon bo sprejet prepozno

Predlog podpirajo vse koalicijske skupine. Marko Pogačnik (SDS), ki je spomnil, da je ta stranka v tem mandatu podobne rešitve predlagala trikrat, pa jih koalicija ni podprla, pa je ocenil, da rešitve zakona prihajajo prepozno: "Predlogu novele zakona ne bomo nasprotovali, ker je korak pravilen. Obžalujemo pa, da ga je vlada naredila tri leta prepozno."

Podobno je menil Jožef Horvat iz NSi, kjer jih čudi, da vlada predlogov SDS-a ni podprla in jih po svoje dopolnila. "Očitno se koalicija igra igro političnega prestiža. Dokler bo tako, Slovenije ne bom možno modernizirati," je ocenil.

Horvat je poudaril, da sta bili doslej za bančni kriminal obsojeni le dve osebi, pa še ti nepravnomočno. V NSi-ju so tako z namenom okrepitve pregona bančnega kriminala predlagali noveli zakonov o sodiščih in državnem tožilstvu, ki pa se jima glede na izjave parlamentarnih strank v četrtkovi razpravi ne obeta večinska podpora.

Rešitve podpirajo tudi v Levici, je povedal Luka Mesec. Ob tem je obžaloval, da koalicija zavlačuje s sprejetjem rešitve, da bi računsko sodišče lahko revidiralo tudi delo in odločitve Banke Slovenije.

SDS za zakon predlaga, da bi lahko do zaupnih bančnih podatkov dostopal tudi DZ in njegova delovna telesa, a je iz razprave poslancev razbrati, da takšne rešitve večinoma ne podpirajo.

Razprava o dejavnostih ministra Židana

DZ je na predlog SDS-a razpravljal tudi o tem, ali je bil kmetijski minister Dejan Židan pri zaščiti najboljših kmetijskih zemljišč, ki bodo izgubljena zaradi projekta Magna, dovolj dejaven ali ne. Priporočilo, da bi morala vlada preučiti še druge razpoložljive lokacije za izvedbo projekta, je pristojni odbor DZ-ja že zavrnil. Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti je v imenu vlade pojasnil, da so v postopku izbire preverili devet potencialnih lokacij, a je bila primerna le tista v občini Hoče - Slivnica.

Čeprav je koalicija očitke Židanu glede neaktivnosti pri projektu Magna zavrnila, mu je Tomaž Lisec iz SDS-a očital, da pri izvajanju projekta pred vse drugo postavlja strankarske interese.

Kritike na izvedbo projekta so letele tudi iz NSi-ja, Iva Dimic je tako izrazila zaskrbljenost, da je treba za posamezne investicije sprejemati poseben zakon, kar po njenih besedah kaže na pomanjkljivo urejeno zakonodajo.

Čeprav v ZL-ju projekta ne podpirajo, je Violeta Tomič SDS-u očitala dvoličnost, saj je SDS po besedah Tomičeve pred kratkim projektu "aplavdiral" in si celo pripisoval zasluge zanj, zdaj pa ga v želji po nabiranju političnih točk kritizira.

Dvoličnost so SDS-u očitale tudi koalicijske poslanske skupine. Simon Zajc (SMC) je SDS pozval, naj v primeru, da ga Židanovo delo moti, proti njemu vloži interpelacijo, ne pa da za ta namen zlorablja seje DZ-ja. Poudaril je, da bodo izgubljena zemljišča nadomestili, projekt pa prinaša nujno potrebna delovna mesta.

Tudi Benedikt Kopmajer (DeSUS) in Janko Veber (SD) sta izrazila podporo tako projektu kot Židanu. Prepričana sta, da Magnina investicija prinaša nujno potrebno okrepitev gospodarstva tega dela Slovenije, kjer je brezposelnost visoka.

Na seji bodo obravnavali še predloge novel treh infrastrukturnih zakonov in opravili glasovanje o današnjih predlogih zakonov in o predlogih zakonov, o katerih so govorili v četrtek.

G. C., Sa. J.