Poudarki V Sindikatu državnih organov pozivajo poslance naj zakon, ki delavcem jemlje pravice zavrnejo. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zveza svobodnih sindikatov poslance in poslanke poziva, naj zakona o kmetijstvu ne podprejo. V kmetijsko-gozdarski zbornici poudarjajo, da je dohodek iz sadjarstva, vinogradništva, hmeljarstva in vrtnarstva ta trenutek tako nizek, da si kmetje ne morejo privoščiti zaposlovanja občasne delovne sile po obstoječi zakonodaji. Foto: BoBo V Sindikatu državnih organov menijo, da SD-jev predlog jemlje pravice delavcem, ki so že tako v skrajno nečloveškem položaju Foto: BoBo VIDEO Bodo poslanci delavcem v... Sorodne novice Sindikati: Goljufivi delodajalci so vse bolj kreativni Kako zavarovati slovensko kmetijsko proizvodnjo? Možnosti je več. Dodaj v

DZ: Ob sprejemanju zakona o kmetijstvu sindikati opozarjajo na sramotni odvzem pravic delavcem

ZSSS: Nov kmetijski zakon bi lahko širil prekarizacijo po Sloveniji

22. marec 2018 ob 07:46,

zadnji poseg: 22. marec 2018 ob 13:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Državni zbor bo predvidoma dokončal obravnavo predloga novele zakona o kmetijstvu. Predlagane dopolnitve se nanašajo na odpravo nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano, obenem pa vpeljujejo možnost sklepanja pogodb civilnega prava v kmetijstvu, čemur ostro nasprotujejo sindikati.

Na predvideno civilnopravno sklepanje pogodb o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu se je z ostrim nasprotovanjem odzvala Zveza svobodnih sindikatov (ZSSS). Uvajanje začasnega in občasnega dela v kmetijstvu na podlagi pogodb civilnega prava nevarno ruši trg delovne sile, so ogorčeni v ZSSS-ju. Kmetijskemu ministrstvu očitajo, da želi obiti zakon o delovnih razmerjih, ki za sezonske delavce omogoča sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, na kar opozarja tudi parlamentarna zakonodajnopravna služba.

Predsednica ZSSS-ja Lidija Jerkič se boji, da bi bil to začetek širjenja prekarizacije v Sloveniji: "Če bo ta sprememba sprejeta, potem bo v naslednjem koraku verjetno predlog obrtnikov, da ne morejo zagotavljati sklepanja za določen čas, ker so zelo specifični." Lidija Jerkič ob tem dodaja, da je na nepotrebnost posebne ureditve začasnega dela in drobljenje pravne varnosti delavcev opozorila že zakonodajno pravna služba. Obenem pa opozarja tudi, da se v Sloveniji občasno in začasno delo že lahko uvaja preko vrednotnic.

SDOS: Sramotno početje Socialnih demokratov

Še ostreje so se odzvali v Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS), kjer poudarjajo, da dogajanje v državnem zboru opazujejo z zaskrbljenostjo. Sekretarka SDOS Ana Jakopič je ob tem poudarila, da bo zakon oropal delavce v kmetijstvu vseh pravic, njihov položaj pa je že sedaj skrajno nečloveški

Dodala je tudi, da je takšno početje SD-ja, ki je predlog vložil, kot tudi celotne vladne koalicije, ki ga je na odboru podprla, v očitnem nasprotju s pravicami delavcev in socialno državo, za kar naj bi se koalicija zavzemala. V SDOS zato poslance pozivajo, da se opredelijo za pravice delavcev in odrečejo podporo predlaganim spremembam, ki delavcem jemlje vse pravice po Zakonu o delovnih razmerjih.



Zbornica: Če ne bo zakona bodo kmetje tvegali z delom na črno

V kmetijsko-gozdarski zbornici poudarjajo, da je dohodek iz sadjarstva, vinogradništva, hmeljarstva in vrtnarstva ta trenutek tako nizek, da si kmetje ne morejo privoščiti zaposlovanja občasne delovne sile po obstoječi zakonodaji. V Sloveniji že tako težko dobijo delovno silo v kmetijstvu, ki ni dobičkonosna dejavnost, poleg tega ne gre za veliko sezonskih delavcev.

"Če ta zakon ne bo sprejet, se bodo še zmeraj v kmetijstvu pojavljali nekateri kmetje, ki bodo tvegali in bodo imeli delovno silo na črno, kar bo silno tvegano zaradi kazni in negotovo za delavce. Na drugi strani bodo nekateri kmetje morali opuščati dejavnost, saj si ne bodo mogli privoščiti delovne sile," predlagano izjemo brani predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Cveto Zupančič.

Usoda tega vprašanja in drugih ključnih novostih zakona o kmetijstvu, kot so opredelitev prevladujočega tržnega položaja, nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano in ustanovitev slovenske čebelarske akademije, je zdaj v rokah poslancev.

G. C., L. L., Jernejka Drolec, Radio Slovenija