DZ: Pokojninsko novelo podpirajo vse stranke

Izredna seja DZ-ja

9. november 2017 ob 16:41,

zadnji poseg: 9. november 2017 ob 16:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

DZ je na izredni seji obravnaval predlog pokojninske novele, ki odpravlja ureditev iz pokojninske reforme, po kateri se čas prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje ne šteje več v pokojninsko dobo brez dokupa.

Podporo predlogu SD-ja in DeSUS-a so napovedale vse poslanske skupine. Kot je v imenu predlagateljev dejal Matjaž Han iz SD-ja, so se ponavadi prostovoljno vključevali v obvezno pokojninsko zavarovanje brezposelni, tisti s krajšim delovnim časom in starejši brezposelni, ki so bili nezaposljivi in so čakali na upokojitev.

Po njegovem zagotovilu s predlogom, ki so ga pripravili v sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in pokojninskim zavodom, ne posegajo v pokojninski sistem. Pač pa se predlog nanaša na pokojninsko dobo, ki je bila vplačana v času do uveljavitve zadnje reforme 1. januarja 2013. Zadeva od 1000 do 5000 ljudi, ki imajo zaradi nastalega položaja nižje pokojnine, je dejal.

Druga sprememba v predlogu zakona pa določa, da bo pokojninski zavod obvestil zavarovance, če jim delodajalec ne plačuje prispevkov.

Vlada ne nasprotuje predlogu

Državni sekretar na ministrstvu za delo Peter Pogačar je povedal, da vlada razume razloge predlagateljev in predlagani noveli ne nasprotuje.

Podpora tudi v opoziciji

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v SDS-u povedali, da bodo predlog podprli. Čeprav ustavno sodišče veljavne rešitve ni ocenilo kot neustavne, se strinjajo, da je treba ureditev spremeniti, je dejal Marijan Pojbič. Predlog podaja rešitve v pravo smer, je menil.

Po mnenju NSi-ja predlog ne gre dovolj daleč. Nekateri so namreč prostovoljno vplačevali v pokojninsko blagajno tudi po tem, ko je pokojninska reforma 1. januarja 2013 že začela veljati, opozarjajo. NSi želi pomanjkljivosti pokojninskega zakona, ki jih ugotavljajo, odpraviti z zakonskim predlogom, ki so ga že vložili v zakonodajni postopek, je povedala Iva Dimic.

V Levici so opozorili, da so nekateri prostovoljno vplačevali v obvezno pokojninsko zavarovanje tudi po 1. januarju 2013, ko je reforma že začela veljati. Nihče jih namreč ni obvestil, da se je ureditev spremenila, je izpostavil Luka Mesec. Za to, da delodajalci plačujejo prispevke, pa mora biti odgovorna država, ne pa posameznik. Takšno rešitev želijo v Levici vnesti v zakon z dopolnilom, ki so ga vložili.

Predlog novele bodo podprli tudi v poslanski skupini nepovezanih poslancev. Menijo pa, da je treba jasno povedati, da bo rešitev imela finančne posledice v državnem proračunu v višini dveh milijonov evrov, je dejala Alenka Bratušek.

Glasovanje o vloženih dopolnilih bo danes v okviru glasovanj oz. najkasneje nekaj po polnoči.

G. C.