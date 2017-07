ZSSS: Prispevke mora nadzirati in terjati država, ne delavci

Sindikat opozarja, da gre za kazniva dejanja

3. julij 2017 ob 14:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zveza svobodnih sindikatov opozarja, da mora za nadzor nad izterjavo neplačanih pokojninskih prispevkov poskrbeti država, ne pa delavci.

1. januarja 2018 bo dokončno vzpostavljen sistem, po katerem bo finančna uprava (Furs) za vsakega posameznega delavca natančno vedela, kakšni prispevki so bili zanj obračunani in plačani, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala izvršna sekretarka pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lučka Böhm.



Toda približno 4.000 zlasti malih delodajalcev po njenih besedah vsak mesec ne odda REK-obrazca, to so obrazci za delodajalce, na katerem navedejo obračun plačanih davkov za zaposlene, kar pomeni, da prispevki niso bili niti obračunani, kaj šele plačani.

Poleg tega začne v 2018 veljati določilo, da se obdobje, za katerega prispevki za pokojnino niso bili plačani, niti niso bili obračunani, ne bo več priznano kot pokojninska doba. Glede na to je treba po opozorilu ZSSS-ja sistemsko rešiti vprašanje, kako ravnati, če delodajalec ne odda REK-obrazca.

Obrazec naj izpolni Furs

Po njihovem mnenju mora o tem, da obrazec ni bil oddan, najprej izvedeti delavec. Furs pa naj v tem primeru sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za vse zaposlene pri tem delodajalcu v višini trimesečnega povprečja plač oz. prispevkov za vsakega posameznika posebej.

Če delodajalec v določenem roku ne bo dostavil podatkov o drugačnih prispevkih, naj pokojninski zavod v osebno matično evidenco delavca vpiše ta predizpolnjen obračun prispevkov, Furs pa naj delodajalca obremeni s sorazmernim dolgom, predlagajo v ZSSS-ju.

Če delodajalec ne plača prispevkov, je delavca okradel, kar pomeni kaznivo dejanje, je opozoril izvršni sekretar pri ZSSS-ju Andrej Zorko. Če država tu ne stori ničesar, to pomeni, da je strpna do kaznivih dejanj delodajalcev, je dodal.

A. Č.