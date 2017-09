Izbrisane prostovoljne prispevke za pokojnino bo morda država vrnila

Spremembe pokojninskega zakona?

15. september 2017 ob 07:45

Ljubljana - Radio Slovenija, MMC RTV SLO

SD in DeSUS naj bi na pobudo ZSSS-ja v DZ vložila spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju glede vplačevanja obveznih prispevkov za pokojninsko zavarovanje.

Za kaj pravzaprav gre? Prej veljavna zakonodaja - se pravi ZPIZ-1 - je omogočala prostovoljno vplačevanje obveznih pokojninskih prispevkov. Za to so se odločili mnogi brezposelni na zavodu za zaposlovanje, študentje brez statusa, zaposleni s krajšim delovnim časom ... ter mesečno vplačevali okoli 60 evrov. Država jih je k temu spodbujala, saj da si bodo s tem zagotovili pokojninsko dobo brez dokupa.

A pozor. Nova pokojninska zakonodaja - se pravi ZPIZ-2 - je ta vplačila enostavno izbrisala. Več kot 20.000 upravičencev je v začetku leta 2013 ostalo brez vseh vplačanih prispevkov. Sindikati in varuhinja so ta del zakonodaje dali v ustavno presojo. Ustavno sodišče jim je lani odkimalo.

Neuradno smo izvedeli, da je v pripravi sprememba zakona, ki jo bodo predvidoma prihodnji teden vložili stranki SD in DeSUS. Pobudnik poteze je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Neuradno naj bi se pokojninska doba, ki so jo zavarovanci do vključno 31. decembra 2012 pridobili s prostovoljnim vstopom v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, spet upoštevala kot pokojninska doba brez dokupa.

Finančne posledice za pokojninsko blagajno bodo neuradno znašale dobra dva milijona evrov.

Urška Valjavec, Radio Slovenija