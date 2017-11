Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pred poslanci so spremembe predloga proračunov za leti 2018 in 2019. Foto: Državni zbor/Barbara Žejavac Dodaj v

DZ: Poslanci tudi o predlogu sprememb proračunov za 2018 in 2019

V opoziciji so do predloga proračnov kritični

15. november 2017 ob 09:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poslanci nadaljujejo novembrsko sejo v državnem zboru, med drugim bodo obravnavali predlog sprememb državnega proračuna za leto 2018 in dopolnjenega predloga proračuna za leto 2019.

Spomnimo, da so poslanci v okviru novembrske seje predloga proračunov za prihodnji dve leti že obravnavali. Ker so gospodarska gibanja in napovedi za Slovenijo ugodni, vlada po več letih načrtuje proračunski presežek. A nekateri varčevalni ukrepi še vedno ostajajo.

Prihodnje leto naj bi se v državno blagajno steklo 9,68 milijarde evrov, kar je 409 milijonov evrov več od dosedanjih načrtov. Leta 2019 se bodo prihodki povečali na 9,75 milijarde evrov. Hkrati vlada načrtuje tudi zvišanje proračunskih odhodkov za 52 milijonov evrov. Vsi proračunski uporabniki bodo imeli v letu 2018 na voljo skupaj 9,63 milijarde evrov in v letu pozneje 9,70 milijarde evrov.

Leta 2018 naj bi proračunski presežek znašal 51 milijonov evrov, leto pozneje pa blizu 54 milijonov evrov. V obeh primerih je to 0,1 odstotka bruto domačega proizvoda.

V opoziciji so bili do predloga državnih proračunov kritični, saj opozarjajo, da državljani višjih prilivov zaradi ugodnejših gospodarskih razmer ne občutijo v svojih žepih.

