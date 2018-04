DZ zvišal socialno pomoč na 385 evrov

Izredna seja državnega zbora

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

DZ je s 33 glasovi za in 22 proti sprejel novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki zvišuje osnovni znesek minimalnega dohodka oz. denarne socialne pomoči.



Ta bo glede na prehodne določbe v obdobju od začetka junija do konca leta znašal 385 evrov, od leta 2019 pa 331 evrov.

Znesek 331 evrov, ki ga je predlagala vlada in pomeni 11-odstotno zvišanje zdaj veljavnega zneska, je po pojasnilu ministrice za delo Anje Kopač Mrak, ki opravlja tekoče posle , določen tudi glede na višino minimalne plače. Ta mora biti po njenem opozorilu višja od denarne socialne pomoči. Povišanje bo veljalo za samske osebe in za pare brez otrok.

Kot so pri obravnavi predloga novele v DZ-ju v sredo opozorili v SMC-ju, so s podporo temu dopolnilu Levice na seji odbora dali "jasen signal", da se bo morala nova vlada čim prej, najpozneje pa do konca leta, resno lotiti vprašanja glede višine denarne socialne pomoči.

Zavrnili liberalizacijo športnih stav

Državni zbor je danes s 35 glasovi za in 26 glasovi proti zavrnil novelo zakona o igrah na srečo. Pripravil jo je Branko Zorman (SMC), ki je zato tudi izstopil iz stranke.

Po lastnih besedah je želel sprostiti trg športnih stav, ki jih zdaj zakonito prireja le Športna loterija. Po Zormanovih navedbah je bil predlog novele namenjen slovenskemu športu, invalidom in humanitarcem. Ker bi tudi tuji ponudniki plačevali koncesijske dajatve, bi dobil tudi proračun. S predlogom je želel zaščiti slovenske igralce, ki stavijo pri tujih prirediteljih in ne uživajo zaščite, ki jo z nadzorom zagotavljajo slovenski organi.

Vlada je predlogu zakona nasprotovala, saj je presodila, da predlog prinaša delne rešitve zgolj na področju stav, medtem ko Slovenija potrebuje celovite nove rešitve, ki bi temeljile na predhodno izvedenih analizah, ki so potrebne tudi zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo.

V državnem svetu sprejet veto na novelo zakona je predlagala skupina svetnikov s prvopodpisanim Borisom Šuštaršičem. Ta je presodila, da spremenjena ureditev na področju športnih stav ne bo prinesla napovedanih učinkov, temveč bo poslabšala stanje na sicer urejenem področju iger na srečo.

Podpora športnih zvez in klubov

Podobna stališča je zagovarjala tudi Športna loterija. Novelo zakona so sicer v torek javno podprli poslovni direktor nogometnega kluba Domžale Matej Oražem, poslovni direktor nogometnega kluba Olimpija Dejan Stamenković, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec, vodja marketinga Košarkarske zveze Slovenije Damir Rađenović, predsednik Sindikata športnikov Slovenije Dejan Stefanović in davčni strokovnjak Ivan Simič.

"Z glasovanjem za ta zakon boste jasno izrazili tudi nestrinjanje s korupcijo, ki vlada na tem področju," je v DZ-ju med drugim dejal Zorman. V SMC-ju so napovedali, da bodo glasovali "po lastni presoji".

Podporo so zakonu napovedali v poslanski skupini nepovezanih poslancev in SDS-u, medtem ko so mu podporo odrekli v DeSUS-u in Levici.

"Športna loterija pozdravlja odločitev poslancev državnega zbora, ki ohranja celovito ureditev področja iger na srečo v Sloveniji in tudi sistemskega financiranja športnih ter invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev od iger na srečo, zbranih za dober namen," je v odzivu za STA pojasnil direktor marketinga pri Športni loteriji, Luka Steiner.

Tako področje urejanja iger na srečo, še posebej športnih stav, kot tudi področje urejanja sistemskega financiranja športa, si po mnenju uprave Športne loterije zaslužita celovito, konstruktivno in poglobljeno razpravo ter rešitve. "Športna loterija bo kompetenten in konstruktiven sogovornik pri nadaljnjem zakonodajnem urejanju in napredku področja iger na srečo v Sloveniji in si bo še naprej prizadevala dosegati najvišje standarde na področju prirejanja iger na srečo," je še dejal Steiner.