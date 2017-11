Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Na četrtkovih volitvah bi morali izvoliti 18 državnih svetnikov, vendar bodo volili enega manj, saj volilnega zbora za področje kulture in športa, ki ima v DS-ju enega predstavnika, ne bo. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Kangler znova izvoljen v državni svet Državni svet še vedno mikaven - predvsem za župane Dodaj v

Elektorji bodo volili 17 državni svetnikov

Na vnovičen mandat upa 13 državnih svetnikov, predstavnikov funkcionalnih interesov

23. november 2017 ob 08:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V državni svet je bilo v sredo izvoljenih 22 državnih svetnikov, ki zastopajo interese lokalnih skupnosti, v četrtek pa so na vrsti še volitve zastopnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov.

Na četrtkovih volitvah bi morali izvoliti 18 državnih svetnikov, vendar bodo volili enega manj, saj volilnega zbora za področje kulture in športa, ki ima v DS-ju enega predstavnika, ne bo.

Volilni zbor za izvolitev državnega svetnika, predstavnika za področje kulture in športa, je Državna volilna komisija (DVK) preklicala. Vrhovno sodišče je namreč ugodilo pritožbi Društva oblikovalcev Slovenije na odločbo DVK v delu, ki se nanaša na število elektorjev Nogometne zveze Slovenije, Zveze nogometnih sodnikov Slovenije ter Zveze nogometnih trenerjev Slovenije.

Vrhovno sodišče pritrjuje pritožniku, da je morebitno podvajanje članstva, ki se upošteva pri oblikovanju volilnega telesa, nedopustno. Zvezam s področja nogometa pa po mnenju sodišča ni uspelo dokazati, da ni prišlo do podvajanja pri štetju članov. Zvezi nogometnih sodnikov in trenerjev sta namreč članici nogometne zveze, elektorje pa so predlagale vse tri. DVK mora tako ponovno odločati o potrditvi elektorjev omenjenih treh zvez.

Predstavnike t. i. funkcionalnih interesov bodo sicer odločili na desetih volilnih zborih, na katerih bodo izvolili štiri predstavnike delodajalcev in delojemalcev, dva predstavnika kmetov ter po enega predstavnika obrtnikov, samostojnih poklicev, pa tudi petih negospodarskih dejavnosti, in sicer raziskovalne dejavnosti, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, univerz, visokih in višjih šol ter socialnega varstva.

Vsi državni svetniki so voljeni za dobo petih let. Na vnovičen mandat med predstavniki funkcionalnih interesov pa upa kar 13 od 18 sedanjih državnih svetnikov.

G. C.