Embalaža izdelka ne razkriva prave sestave, preverite tabele!

Kampanja za izboljšanje prehranjevalne navade prebivalstva

5. december 2017 ob 11:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prva stran izdelka v trgovini, ki ga potrošniki vidijo na policah, je predvsem oglaševalski prostor, ne razkrije pa dejanske vsebnosti sestavin, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Ljudi spodbujajo, da preverijo hranilno tabelo na zadnji strani.

"Zavedati se moramo, da je prednja stran embalaže, ki jo kupci najprej opazijo, učinkovito oglasno mesto proizvajalca o izdelku. Oglasi pa, kot kaže praksa, izdelke pogosto predstavljajo enostransko," izpostavljajo na ZPS. Glede na pestro izbiro prehranskih izdelkov na trgovskih policah, med katerimi niso vsi priporočljivi za pogosto uživanje, je za potrošnike pomembno, da znajo informirano izbrati.

V zimskih mesecih, ko je manj svežega sadja in zelenjave, potrošniki v želji po zdravi, uravnoteženi in tudi vitaminov polni hrani še pogosteje posegajo po živilih s podobami sadja na embalaži. "Upravičeno pričakujemo, da ga bo izdelek tudi zares vseboval. A to vedno ne drži!"

V ZPS-ju zato predlagajo, da pred nakupom vedno preverite, koliko sadja oziroma zelenjave izdelki zares vsebujejo. Seznam sestavin se vedno začne s tisto sestavino, katere je v živilu največ, nato v padajočem vrstnem redu sledijo še druge, vse do tiste, katere je najmanj.

Veliko informacij na spletu

Pomemben cilj nacionalnega programa o prehrani do leta 2025 je izboljšati prehranjevalne navade prebivalstva, a se ljudje pogosto ne znajdejo med obilico ponudbe na tržišču in ne prepozanjo izdelkov, s katerimi bi si lahko pripravili zdravi obrok. Ker je torej potrošnike treba opolnomočiti, da bodo znali informacije ne le razbrati, temveč tudi pravilno interpretirati, so se v skupne projekte povezali ZPS, ministrstvo za zdravje, Inštitut za nutricionistiko in Institut »Jožef Stefan«.

Eden izmed njih je vzpostavitev nacionalnega portala www.prehrana.si. "Drug zelo pomemben pa je program podpore potrošnikom pri spremljanju in vrednotenju podatkov o sestavi živil, v okviru katerega bomo v naslednjem letu tudi nadgradili mobilno aplikacijo Zveze potrošnikov Slovenije »Veš, kaj ješ?« in potrošnikom še olajšali interpretacijo podatkov o sestavi živil," pojasnjuje Igor Pravst iz Inštituta za nutricionistiko.

A. S.