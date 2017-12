Ali bodo živila označena s semaforjem glede vsebnosti sladkorja, maščob in soli?

Kritika potrošniških organizacij

2. december 2017 ob 17:48

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Skupina mednarodnih prehrambnih podjetij je pripravila predlog, po katerem bi živila z visoko vsebnostjo sladkorja, soli ali maščob označevali po enotni lestvici barv semaforja.

Mnogi proizvajalci so sicer temu zaradi odvračalnega učinka rdeče barve doslej nasprotovali, pri Mondelezu pa so zdaj pojasnili, da želijo pomagati potrošnikom.

Mondelez, Coca-Cola, Mars, Nestle, Pepsi in Unilever so pobudo po poročanju nemške tiskovne agencije DPA pripravili po zgledu Velike Britanije, kjer morajo biti živila z visoko vsebnostjo sladkorja, soli ali maščob označena z rdečim opozorilnim znakom.

Lestvica bi bila enotna za celoten EU, s čimer bi po pojasnilih Mondeleza "potrošnikom že na prvi pogled pomagali prepoznati zdravo izbiro". Manj škodljiva živila bi bila označena rumeno, zdrava pa zeleno.

Potrošniške organizacije so se na predlog odzvale s precej kritike. Pri Foodwatch družbam očita, da je predlagani sistem manj strog in manj sporočilen od britanskega ter cilja le na to, da bi bilo z rdečim opozorilnim znakom označenih čim manj izdelkov.

Kot primer so navedli Nestlejeve žitarice za zajtrk Nesquik, ki so v Veliki Britaniji zaradi visoke vsebnosti sladkorja obarvane rdeče, po predlaganem skupnem evropskem sistemu pa bi bile rumeno. Enako velja za čokoladno-lešnikov namaz Nutella.

V Mondelezu odgovarjajo, da njihov sistem temelji na manjših porcijah, zaradi tega pa se nekatere rdeče oznake spremenijo v rumene. S tem želijo proizvajalce tudi spodbuditi, da zmanjšajo priporočene porcije.

Foodwatch tega argumenta ne sprejema, saj meni, da potrošniki ne bodo kar tako zmanjšali količine zaužitih živil.

G. C.