Erjavec: Če ne bo soglasja o demografskem skladu, ga bomo vložili sami

Posvet izvršnega odbora DeSUS-a

22. december 2017 ob 17:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec je na posvetu sveta in izvršnega odbora stranke poudaril, da njihov predlog zakona o popravi krivic upokojencem najverjetneje ne bo sprejet v tem mandatu, a bo pogoj za oblikovanje naslednje vlade. Enako velja tudi za predlog zakona o demografskem skladu.

Na posvetu so predstavniki stranke opravili analizo preteklega leta, posvetili pa so se tudi razpravi o parlamentarnih in lokalnih volitvah prihodnje leto. Stranka že dejavno evidentira kandidatke in kandidate za parlamentarne volitve, na katerih bodo po prepričanju prvaka DeSUS-a dosegli najboljši izid doslej. Ob obiskih občinskih organizacij v zadnjem času namreč ugotavlja, da je članstva stranke in njenih simpatizerjev vse več.

Tudi sicer imajo uveljavljene stranke po njegovem mnenju na volitvah določeno prednost. Od novih strank, ki napovedujejo nastop na volitvah, pa jih vrsta po njegovi napovedi ne bo prestopila parlamentarnega praga. Tudi strankam, ki so danes v parlamentu in delujejo v okviru poslanske skupine nepovezanih poslancev, Erjavec ne pripisuje večjih možnosti. Drugače pa meni o stranki Marjana Šarca, ki ima po njegovem mnenju realne možnosti za vstop v parlament. Verjetno bo naslavljala volivce, ki vedno stavijo na nove obraze, teh pa je vedno od 10 do 15 odstotkov, je pojasnil Erjavec.

Zakon o demografskem skladu bodo vložili sami

Prav tako je organa stranke obvestil, da je DeSUS vložil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero bi pokojnine vrnili na raven pred krizo, oz. kot se je izrazil Erjavec, zakon o popravi krivic upokojencem. V letih od 2009 do 2014 se pokojnine po njegovih besedah tako rekoč niso usklajevale, zaradi česar so za približno 8,5 odstotka nižje. Parlamentarne stranke so sicer potezo DeSUS-a označile za predvolilni bombonček, vendar pa v DeSUS-u po besedah prvaka stranke s tem zakonom mislijo zelo resno.

Ne pričakuje sicer, da bi bil lahko sprejet še v tem mandatu, bo pa to po njegovih napovedih "pogoj za oblikovanje naslednje vlade". Če bodo potencialni koalicijski partnerji želeli, da bo DeSUS del naslednje vlade, bo pomemben pogoj tudi sprejetje tega zakona. Podobno velja tudi za predlog zakona o demografskem skladu, o katerem v koaliciji prav tako ni potrebnega soglasja. Erjavec pričakuje, da bodo predlog zakona o demografskem skladu znova obravnavali na koaliciji, če še vedno ne bo soglasja, pa ga nameravajo vložiti sami. "Zakon je izjemno pomemben za dolgoročno stabilnost pokojninske blagajne," je poudaril.

L. L.