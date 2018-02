Erjavec ob obisku Lavrova: Slovenija je dolžna voditi uravnoteženo politiko

Srečal se bo tudi s predsednikom Borutom Pahorjem

21. februar 2018 ob 07:46,

zadnji poseg: 21. februar 2018 ob 15:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zunanji minister Karl Erjavec je po pogovorih z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom poudaril, da Slovenija podpira dialog Evropske unije in Nata z Rusijo.

Po besedah Lavrova stališče Slovenije kaže, da članstvo v teh povezavah ne pomeni, da se je treba izogibati stikom z državami, ki niso članice teh povezav, čeprav bi si nekateri tega želeli.

Rusija je tako kot Slovenija pripravljena sodelovati s katero koli državo, če to sodelovanje temelji na enakopravnosti, odprtosti in spoštovanju vzajemnih interesov, je na novinarski konferenci po pogovorih v Ljubljani še dejal Lavrov. Po njegovih besedah je nepotrebno in škodljivo spraševati posamezno državo, na čigavi strani je.

"Slovenija je dolžna voditi uravnoteženo politiko, ki ni ne proameriška ne proruska, ampak je v skladu z njenimi interesi," je poudaril Erjavec. Dodal je, da mora pri tem spoštovati tudi svoje obveznosti do mednarodnih organizacij.

Lavrov je dejal, da Slovenija sodeluje z državami, kjer vidi največ koristi za gospodarsko in drugo sodelovanje. Ob tem je zagovarjal t. i. večvektorski pristop, razvijanje odnosov v več smeri. Po njegovem mnenju bi morala vsaka država razviti projekte, ki se ji zdijo koristni. Pojasnil je, da ko Slovenija Rusiji ponudi svoje projekte, jih ta oceni skozi svoje interese in enako dela Slovenija, ko gre za ruske projekte.

"Zelo razvejano sodelovanje"

Na današnjih pogovorih sva ugotovila, da imata Rusija in Slovenija zelo razvejeno sodelovanje, od političnega področja do gospodarskega področja in preostalih, kot sta znanost in kultura, je na skupni novinarski konferenci po pogovorih dejal Erjavec. "Danes bova tudi podpisala memorandum o muzeju v Mariboru, kar bo dodatek bogatemu sodelovanju. Poteka bogata sezona kulture za obdobje 2017/2018.: januarja smo imeli v Moskvi razstavo Plečnikove Ljubljane, v načrtu je tudi balet Doktor Živago, Cankarjevi Hlapci bodo gostovali v Rusiji."

"Menimo, da je to pomemben raziskovalni projekt, priključili bomo številne resorje in organizacije, kot je ministrstvo za kulturo, obrambo, izobraževanje. Rezultati tega projekta so in bodo zelo pomembni za razumevanje druge svetovne vojne pri mladih," je glede ustanovitve muzeja v Mariboru dejal ruski zunanji minister Lavrov. Ministra bosta danes podpisala memorandum o ustanovitvi mednarodnega raziskovalnega centra o 2. svetovni vojni. Osrednji cilj raziskovanja omenjenega centra je raziskovanje boja obeh narodov proti nacističnim in fašističnim okupatorjem, med drugim pa bodo v njem izvajali tudi kulturne, izobraževalne in zgodovinske projekte za širšo javnost.

Prostori centra, za katerega vzpostavitev naj bi namenili 2,5 milijona evrov, ki jih bo prispevala ruska stran, bodo v objektu nekdanjega taborišča za sovjetske vojne ujetnike v mestni četrti Melje, ki ga je mariborska občina lani odkupila. V muzeju bodo po načrtih zaposlili osem oseb - šest jih bo plačevala Rusija, dve pa Slovenija oz. ministrstvo za kulturo.

Blagovna menjava med državama se krepi

Kot je dejal slovenski zunanji minister, se lahko pohvalimo tudi z izjemnimi rezultati gospodarskega sodelovanja: lani smo zaznali 15-odstotno rast menjave. Rusija je za Slovenijo najpomembnejši gospodarski partner zunaj EU-ja. Ruski trg je pomemben tudi za slovenske investicije. "Slovenska podjetja vlagajo v Rusiji v takem obsegu, da pomenijo slovenske investicije v Rusiji 5. mesto. Narašča tudi število ruskih turistov v Sloveniji, v 11 mesecih lanskega leta jih je bilo 260.000, kar pomeni 33-odstotno povečanje na medletni ravni," je zadovoljno dejal Erjavec.

Dotaknila sta se številnih pomembnih tem, v ospredju je bil Zahodni Balkan, ki je garant za širšo stabilnost. "Ugotovila sva, da je regija soočena z nekaterimi drugimi težavami, ko je radikalizacija, povratek borcev, beg mladih. Oba sva se strinjala, da bi bilo potrebno v Zahodni Balkan več vlaganj, zlasti kar se tiče infrastrukture," je še dejal Erjavec.

Erjavec je ruskega kolega seznanil tudi s potekom postopkov, povezanimi z arbitražo. Govorila sta tudi o Siriji, Iranu in bližnjevzhodnem vprašanju. "Seznanil sem ga s tem, da Slovenija pripravlja vse za priznanje Palestine."

Najnovejše v nizu srečanj

Ministra sta se nazadnje srečala 12. oktobra v Moskvi, sicer pa se srečujeta približno enkrat letno. Kot je znano, je Lavrov pred dnevi glede širitve Nata na Zahodni Balkan dejal, da gre za napako in da v tem vidi evropski varnostni problem. Po njegovi oceni skušajo Evropo razdeliti na dva dela, ločnica pa je vse bliže ruskim mejam. Po Sloveniji se sicer vodja ruske diplomacije odpravlja na dvodnevni obisk v Srbijo. Ljubljana in Moskva imata različni stališči tudi do Kosova. Slovenija je bila pred 10 leti med prvimi državami, ki so priznale neodvisno Kosovo, ki ga Rusija kot trdna zaveznica Srbije ne priznava.

K. T., K. S.