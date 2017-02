Gospodarski odnosi med Slovenijo in Rusijo napredujejo, a državi si želita več investicij

Karl Erjavec se je na obisku v Rusiji srečal z ministroma Meškovom in Nikiforovom

9. februar 2017 ob 21:57

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Zunanji minister Karl Erjavec, ki spremlja predsednika republike Boruta Pahorja na dvodnevnem obisku v Rusiji, je v pogovoru z namestnikom ruskega ministra za zunanje zadeve Aleksejem Meškovom poudaril, da je dialog z Rusijo potreben tudi z vidika interesov EU-ja.

Ministra sta se pogovarjala o aktualnih regionalnih in mednarodnih vprašanjih, predvsem o zahodnem Balkanu, krizi v Ukrajini, Siriji in Bližnjem vzhodu. Naslovila pa sta tudi problematiko migracij in mednarodnega sodelovanja pri tem vprašanju. Erjavca je zanimal tudi odnos med Rusijo in ZDA zaradi novega predsednika Donalda Trumpa.

Poleg Meškova se je Erjavec sešel tudi z ministrom za zveze in množične komunikacije Nikolajem Nikiforovom. V spremstvu gospodarske delegacije so se pogovarjali o gospodarskih odnosih med državama, ki sicer napredujejo, a si obe strani želita več investicij. Erjavec je ob tem dejal, da je ruska stran zainteresirana za sodelovanje pri obnovi Toplarne Ljubljana in izgradnji drugega tira Divača-Koper.

Gospodarska delegacija si obeta posle

Vodjo slovenske diplomacije so na srečanju spremljali predstavniki slovenskih podjetij, ki so že prisotna in uspešno delujejo na ruskem trgu. Podjetniki so predstavili svoje projekte, na srečanju so izpostavili tudi nove priložnosti v okviru skupnega nastopa podjetij na tretjih trgih. Erjavec je med drugim izpostavil podjetje Marand, ki izdeluje aplikacije za zdravstvo.

Erjavec je na obisk v Slovenijo povabil ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, in sicer na slovesnost ob 101. obletnici Ruske kapelice pod Vršičem. Ob tem bi svečano zaznamovali 25. obletnico priznanja Slovenije in vzpostavitve diplomatskih odnosov. Erjavec in Meškov sta se strinjala, da je svečanost pri Ruski kapelici postala pomembna politična in kulturna tradicija med državama.

Skupno za 650 milijonov novih pogodb

Predsednik republike Pahor bo uradni obisk v Rusiji začel v petek, ko ga bo v Moskvi sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Erjavec je v pogovoru z novinarji ob robu današnjega sprejema za slovenske gospodarstvenike na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi izrazil pričakovanje, da bo obisk dal zagon političnim in gospodarskim odnosom med državama.

Ob obisku bodo tako slovenska podjetja po Erjavčevih besedah podpisala za skupno 650 milijonov evrov izvoznih pogodb. Gre med drugim za Iskratel, Riko, Gostol-Gopan, Bosio in Duol. Ruski energetski gigant Gazprom in slovenski Geoplin pa bosta sklenila 700 milijonov evrov vredno pogodbo o uvozu ruskega plina v Slovenijo, je pojasnil minister.

L. L.