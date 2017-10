Erjavec v Moskvi o gospodarskem sodelovanju, a tudi o arbitraži

Rusija pomembna gospodarska partnerica Slovenije

12. oktober 2017 ob 21:43

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je na obisku v Rusiji. Prvi dan se je srečal z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, s katerim sta največ pozornosti namenila dvostranskim odnosom med državama.

Erjavec in Lavrov sta pozitivno ocenila predvsem napredek v gospodarskem in kulturnem sodelovanju ter konstruktivno sodelovanje na multilateralnem področju.

Rusija ostaja pomembna gospodarska partnerica Slovenije, obseg blagovne in turistične menjave med državama pa se je v letošnjem letu celo znatno povečal, potem ko se je zaradi slabitev makroekonomskih parametrov na ruskem trgu in sankcij EU proti Rusiji gospodarsko sodelovanje med državama pred leti nekoliko zmanjšalo.

Ministra sta poleg tega izmenjala stališča o aktualnih regionalnih in mednarodnih vprašanjih, zlasti o razmerah na Bližnjem vzhodu in Korejskem polotoku ter o položaju na Zahodnem Balkanu. Spregovorila sta tudi o "problemu nerešenih vprašanj meja" ter v povezavi s tem o uresničevanju arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Iskanje možnosti za sodelovanje pri razvoje ruske športne infrastrukture

Erjavec se je v četrtek srečal tudi s predsednikom ruske hokejske zveze Vladislavom Tretjakom, pri čemer sta ga spremljala direktorja podjetij Elan Inventa in Duol. Z ruskimi sogovorniki so obravnavali možnosti sodelovanja pri razvoju športne infrastrukture v Rusiji.

Drugi dan obiska v Moskvi bo potekalo 14. zasedanje slovensko-ruske medvladne komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje. Komisiji sopredsedujeta minister Erjavec in ruski minister za zveze in množične komunikacije Nikolaj Nikiforov. Zasedanje medvladne komisije bo priložnost za dogovor o konkretnih aktivnostih za izboljšanje in širitev dosedanjega gospodarskega sodelovanja tudi na nova področja. Udeležili se ga bodo predstavniki ministrstev in zainteresiranih podjetij. Ministra Erjavec in Nikiforov sta predpriprave na tokratno zasedanje komisije imela konec junija v Ljubljani. Takrat sta poudarila, da so možnosti za krepitev sodelovanja na področjih informacijskih tehnologij ter digitalizacije, energetike in gozdarstva.

A. V.