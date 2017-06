Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ekonomska fakulteta je s koncem starih programov zaslužila skoraj milijon evrov. Foto: Reuters VIDEO Fakultetam iz starih prog... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fakultete dobro zaslužile s koncem predbolonjskih programov

Konec starih dodiplomskih programov

17. junij 2017 ob 19:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Največ je z dokončevanjem starih diplom zaslužila ljubljanska ekonomska fakulteta, sledi pa ji filozofska fakulteta. Pet fakultet je skupaj zaslužilo skoraj 2,3 milijona evrov.



Tako kot je izplačala največ dodatka za stalno pripravljenost, je Ekonomska fakulteta tudi zaslužila največ od diplom po starih programih. Kar 1.345 ljudi je lani končalo študij, kar je skoraj štirikrat toliko kot prejšnje leto. Za to je fakulteta zaračunala 900.000 evrov.

Filozofska fakulteta: dobrih 2.000 ljudi je lani končalo predbolonjski študij in za to plačalo skoraj 670.000 evrov.

Na fakulteti za družbene vede je študij končalo dobrih 800 ljudi, za potrdila, izpite, zagovore pa so plačali nekaj več kot pol milijona evrov. Lani smo dobili tudi 380 diplomantov in magistrov na fakulteti za gradbeništvo. Ta je dodatno zaslužila 157.000 evrov.

In še fakulteta za matematiko, kjer je diplomiralo ali magistriralo 88 ljudi, za končanje študija po starem pa so pobrali 51.000 evrov.

Omenjenih pet fakultet je torej lani, ko je zaradi časovnega pritiska študij končalo veliko več ljudi, zaslužilo skoraj 2,3 milijona evrov.

So pa s filozofske fakultete opozorili, da ne gre za dodaten denar, saj da so bili predavanja, seminarji, vaje opravljeni, a zanje niso dobili vsega denarja od države. Na ministrstvu pravijo, da to ne drži, saj so bili "predbolonjski" študenti vpisani in imeli status, in so torej fakultete denar zanje dobile.

A. Č., Tadeja Anžlovar, TV Slovenija