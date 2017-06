Foto: Na ljubljanskih ulicah 17. Parada ponosa

Letos ozaveščajo o nasilju nad skupnostjo LGBTQ+

17. junij 2017 ob 18:46,

zadnji poseg: 17. junij 2017 ob 19:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V društvu Parada ponosa ugotavljajo, da se polovica vseh mladih LGBTIQ+ oseb na ulici počuti v nevarnosti, več kot trideset odstotkov pa jih poroča o izkušnji nasilja in diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti.

S povorko o ozaveščanju o nasilju

Da v to ne bodo privolili, opozarjajo tudi udeleženci današnje parade. Ta je del več kot 15 različnih dogodkov, med katerimi so bile filmske projekcije, razstave, diskusije in koncerti, ki so potekali v sklopu festivala.