Foto: Škornji slovenskih vojakov neprimerni?

Obrambni minister zahteval preiskavo

13. november 2018 ob 13:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Fotografije tako rekoč novih zimskih škornjev slovenskih vojakov prikazujejo, da ti po enem tednu uporabe na Natovi vaji na Norveškem razpadajo. A minister Erjavec zatrjuje, da nihče ni dobil ozeblin.

Poveljnik slovenskega kontingenta Uroš Trinko je za Televizijo Slovenija prejšnji teden izjavil, da vojaški škornji niso izpolnili njihovih pričakovanj. Kot je razvidno s fotografij, so se škornji ob strani odlepili in skoznje je prišla voda – vojaki so namreč ves čas hodili po snegu, temperature v norveškem Folldalu pa so se gibale okoli 20 stopinj pod ničlo. Kot so nam povedali vojaki, so v Slovenski vojski najverjetneje predvidevali, kaj se bo zgodilo, saj so na vaji po prvih težavah z obutvijo od nadrejenih dobili lepilo, s katerim so potem škornje zalepili. Ti menda niti niso bili pravilno skladiščeni, zato ob strani razpadajo.

"Zagotavljam, da s čevljem ni nič narobe, da zadostuje standardom. Gre za pretiravanje, če je –20 stopinj Celzija, te mora malo zebsti, mene tudi zebe," odgovarja minister za obrambo Karl Erjavec. "Če sem prav informiran, gre za čevlje znamke Alpina – jih imam doma, pri –20 stopinj Celzija bi me verjetno zeblo, ampak ne toliko, da bi zaradi tega jamral."

Dodal je, da gre za pritožbo enega častnika Slovenske vojske, da ga je zeblo, drugih pritožb vojakov ni bilo. Prav tako po njegovih besedah nihče ni dobil ozeblin. Vseeno je zahteval preiskavo in primerjavo, kako so bili na vaji oblečeni vojaki drugih vojska.

Februarja ozebline na Počku

Gre za že drugo težavo z vojaškimi škornji – februarja letos naj bi šest vojakov zaradi neprimerne obutve dobilo ozebline na vojaški vaji na Počku. Nekdanja obrambna ministrica je takrat zatrjevala, da škornji slovenskega proizvajalca ustrezajo vsem predpisanim pogojem in da so jih kupili, ker so bili najugodnejši. Par čevljev je sicer stal 80 evrov, na spletni strani proizvajalca so trenutno znižani na slabih 112 evrov.

Nina Mrzlikar, Petra Marc, TV Slovenija