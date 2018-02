Gasilci lahko gasilska vozila vozijo le s C-izpitom, čeprav EU dovoljuje izjeme

Novela zakona o voznikih naj bi bila usklajena s pristojnim ministrstvom

18. februar 2018 ob 13:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Gasilska vozila, za katera je potrebno vozniško dovoljenje C-kategorije, predstavljajo oviro za manjša prostovoljna društva, ker nimajo dovolj usposobljenih voznikov in zato ne morejo opraviti intervencij.

Največja koalicijska stranka SMC je zato pripravila novelo zakona o voznikih, ki gasilcem dovoljuje izjemo, po kateri bi lahko gasilska vozila, težja od 3.500 kilogramov, vozili tudi s kategorijo B. Na gasilski zvezi poudarjajo, da bi s tem gasilska društva bistveno lažje zagotavljala operativno pripravljenost gasilskih enot.

Po njihovih podatkih je v Sloveniji več kot 700 manjših gasilskih vozil z opremo za gašenje in reševanje. Za vsa ta vozila je potrebno vozniško dovoljenje C-kategorije, čeprav jih v običajnih razmerah lahko vozijo vsi z B-kategorijo, pojasnjuje poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek. Kot pravi, težava nastane, ko zaradi polno naloženega vozila njegova masa preseže 3.500 kilogramov.

"Manjša gasilska društva imajo samo ta vozila in imajo težave z vozniki C-kategorije. Če pa vzamemo večja vozila, kjer so tudi težave s C- kategorijo, imajo dve vozili, kjer uporabijo dva voznika s C-kategorijo in tretje vozilo. Če nimajo še enega voznika, potem ne more iti na intervencijo," opozarja Petek.

Gasilska zveza na to težavo opozarja že več let, pri čemer se sklicuje na evropsko direktivo, ki dovoljuje izjeme za vozila vojske in pripadnikov sistema zaščite in reševanja. Sprememba bi bistveno povečala operativno pripravljenost gasilcev in hkrati gasilskim društvom prihranila tudi precej denarja, je prepričana poslanka SMC-ja Janja Sluga: "Če vzamemo čez palec, da je strošek takega izpita nekaj več kot 1.000 evrov, smo hitro na številki več kot milijon. To je tak strošek, da bi v vsakem malem PGD-ju dobili samo enega voznika s C- izpitom."

Predlagatelji so besedilo novele zakona že uskladili z infrastrukturnim ministrstvom, širše podpore znotraj koalicije pa za zdaj še niso preverili.

Jure Čepin, Radio Slovenija