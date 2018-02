Geder si bo prizadeval za dodaten denar za vojsko in upa na politično podporo

Osterman predal posle in zavrnil odgovornost za ponižanje vojske

26. februar 2018 ob 13:33,

zadnji poseg: 26. februar 2018 ob 19:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji načelnik Generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman je predal posle svojemu nasledniku Alanu Gederju, oba pa je sprejel tudi predsednik države in vrhovni poveljnik oboroženih sil Borut Pahor.

Osterman je ob predaji poslov dejal, da ostro zavrača obtožbe, da so odgovorni za namerno samoponižanje Slovenske vojske.

"Danes sem ponosen, da smo slovenski družbi uspeli pojasniti, da za delovanje SV potrebujemo kader in ustrezno opremo in oborožitev," je dejal Osterman in izrazil prepričanje, da bodo odgovorni v obrambnem resorju še naprej stremeli k napredku oziroma razvoju SV.

"Upam, da bo v letih, ki prihajajo, vojaški napredek v očeh naključnega opazovalca takoj viden in tudi prepoznaven. Skrbi pa me, ali bomo imeli za uresničitev vseh zadanih nalog dovolj vojakov," je dodal.

Kot je znano, je Ostermana vlada prejšnji teden razrešila kot objektivno odgovornega za neuspeh bataljonske bojne skupine na preverjanju pripravljenosti. To bi lahko preprečilo njen načrtovani odhod na misije v tujini.

Pred vojsko zahtevni izzivi

Pahor se je Ostermanu zahvalil za njegovo vodenje Slovenske vojske in obema zaželel uspešno delo, v odkritem pogovoru pa so tudi ocenili razmere v SV in strateške ukrepe za bistveno izboljšanje pripravljenosti.

Tudi obrambna ministrica Andreja Katič se je zahvalila Ostermanu za njegovo dozdajšnje delo in čestitala ter se zahvalila Gederju, da je sprejel izziv. "Delo, ki nas čaka v prihodnosti, ne bo lahko," je dejala in dodala, da se zaveda, da je do konca njenega mandata le še nekaj mesecev, a da so pred njimi zahtevni izzivi, ki so se jih že lotili. "Verjamem, da bomo lahko skupaj enotni začrtali razvoj Slovenske vojske v tisto pravo smer," je povedala.

Medije je pozvala, da pošteno poročajo o dogajanju v SV in na ministrstvu za obrambo, saj da zaradi mednarodnega in domačega dogajanja "SV potrebuje vso našo podporo".

Geder si bo prizadeval za dodatni denar

Bojno zastavo SV je torej zdaj prevzel generalmajor Alan Geder. "Trdno sem prepričan o uspehu, če bomo pripadniki vojske delali trdo, pošteno in predvsem etično in če bomo imeli politično podporo," je dejal.

V izjavi za medije po primopredaji se je prijatelju, kot ga je imenoval, zahvalil za dolgoletno sodelovanje in napovedal, da ciljev, ki si jih je zastavil Osterman, tudi v prihodnje ne bodo zanemarjali.

Gederjeva dopolnjena strategija je usmerjena k "dostojnemu obravnavanju Slovenske vojske in vseh njenih pripadnikov, vrnitvi ugleda vojaškemu poklicu in poštenemu nagrajevanju". "To pomeni dodaten denar, za kar si bom tudi sam prizadeval. Brez tega in brez izdatne politične podpore ne bo šlo," je Geder tudi Ostermanu priznal zavzemanje za izboljšanje položaja SV.

Kot je pojasnil, optimistično upa na politično podporo, saj da so vsi predstavniki velikih koalicijskih in opozicijskih političnih strank pred kratkim v neki televizijski oddaji odgovorili, da Slovenija potrebuje vojsko, in to glede na svetovne razmere danes bolj kot kadar koli.

Napovedal je, da bodo v kratkem pripravili predlog, kako zagotoviti prav takšno vojsko. "Prepričan sem, da sprejetje teh predlogov pomeni stopiti na pot ozdravitve SV, ki pa se ne bo zgodila čez noč," je dejal Geder in dodal, da je svoje poslanstvo odločen izpeljati do konca ne glede na osebne posledice. "Vsem pa ponujam roko ferpleja" je še dodal.

