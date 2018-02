Premier omenja "namerno ponižanje SV", na vrhu Ostermana zamenjal Geder

Zamenjavo predlagala Katičeva

22. februar 2018 ob 11:16,

zadnji poseg: 22. februar 2018 ob 16:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je razrešila dozdajšnjega načelnika generalštaba Slovenske vojske Andreja Ostermana in na njegovo mesto imenovala Alana Gederja. Zaradi negativne Natove ocene je Slovenska vojska odpovedala udeležbo vojakov iz 72. brigade na misijah v Libanonu in Kosovu.

Kot je znano, je ministrica za obrambo Andreja Katič že v sredo, dan po tem, ko je odjeknila novica o slabi pripravljenosti Slovenske vojske glede na ocenjevanje po sistemu Creval, namignila, da bo predlagala zamenjavo načelnika generalštaba Slovenske vojske Andreja Ostermana, še pred tem pa je od njega zahtevala poročilo o omenjenem ocenjevanju. Najbolj naj bi jo sicer zmotilo to, da je o slabi oceni izvedela šele iz medijev, in ne od prvega vojaka.

Začasno bo Ostermana nasledil njegov namestnik Alan Geder, je na tiskovni konferenci po seji vlade povedal premier Miro Cerar in dodal, da je bila, kot kaže poročilo ministrice, za slabo oceno kriva pomanjkljiva usposobljenost osebja, saj je bila kadrovska popolnitev in opremljenost enote ustrezna, negativno oceno pa je enota dobila za priprave, vodenje in poveljevanje, gibanje na bojišču, vzdržljivost, premike in transport ter medicinsko podporo, informatiko in komunikacije.

Bosta kontingenta na Kosovi in v Libanonu morala podaljšati služenje?

Potem ko je bataljonska bojna skupina, oblikovana v 72. brigadi Slovenske vojske, dobila oceno nepripravljena za bojevanje, so odpovedali udeležbo vojakov iz te brigade na misijah v Libanonu in Kosovu. Zdaj se lahko zgodi, da bosta sedanja kontingenta morala podaljšati svoje služenje v tujini. Danes razrešeni načelnik generalštaba Osterman je namreč od poveljnika sil Milka Petka zahteval analizo razpoložljivih kadrov za rotaciji na Kosovu in v Libanonu. Mogoče bodo morali vojaki, ki so že na teh misijah, svoje delo podaljšati, ni pa nujno. Končno odločitev bo najverjetneje sprejel že danes imenovani načelnik generalštaba Geder, ki bo posle od Ostermana prevzel predvidoma v ponedeljek.

Cerar: Ministrica in generalštab stvari nimata pod nadzorom

Cerarja je presenetilo predvsem to, da se je Slovenska vojska za preverjanje 72. bataljona po sistemu Creval odločila v času, ko je vedela, da bataljon na to še ni pripravljen, zato domneva, da gre za "namerno ponižanje Slovenske vojske", od ministrice pa je že zahteval, naj preveri, "kdo je sprožil takšno dejanje in s kakšnimi motivi".

Vlada je svoje naloge tukaj že opravila, je na očitke o slabi pripravljenosti SV še odgovoril Cerar in dodal, da je vlada že pred časom namenila več sredstev za vojsko, zato so bili nad poročilom presenečeni. "Očitno je, da se v vojski dogajajo neke zadeve, ki jih ministrica nima pod nadzorom, pa tudi generalštab ne. Zato smo načelnika zamenjali, ministrica pa ima zdaj en mesec časa, da predstavi ukrepe za dosego operativnosti bataljonske bojne skupine," je še dejal premier in dodal: "Pričakujem, da bo ministrica stvari spravila v red."

Katičeva: Vojake smo po nepotrebnem izpostavili negativni oceni

Ministrica za obrambo je odstavljenemu vodstvu najbolj zamerila to, da se je generalštab odločil za preverjanje usposobljenosti enote, čeprav ji je bila šele pred kratkim dodana še ena četa, ki predtem ni opravila 18-mesečnega usposabljanja. V generalštabu so vedeli, da je nemogoče, da enota opravi preverjanje, pa so vseeno šli v preverjanje, je izpostavila. "Tega si niso zaslužili," je dejala in dodala: "Preudaren poveljnik pošilja vojake v boj, da zmagajo." Poleg vsega so bili o neuspešnem rezultatu prej obveščeni mediji kot ministrica. Ob vprašanju, zakaj Ostermana ni zamenjala že prej, glede na to, da se je že ves čas govorilo, da ne sodelujeta dobro, je Katičeva priznala, da bi načelnika morala "kljub nasprotovanjem" zamenjati že prej.

Ministrica na vprašanje, ali je Ostermanovi zamenjavi v preteklosti nasprotoval Pahor, ni odgovorila, a hitro se je izkazalo, da predsednik države nad odstavitvijo načelnika ni navdušen.

Pahor dvomi o smiselnosti zamenjave načelnika tik pred volitvami

Predsednik države Borut Pahor, vrhovni poveljnik obrambnih sil, je izrazil dvom o smiselnosti zamenjave načelnika štiri mesece pred volitvami, pri tem pa je dejal, da se zaveda, da je odločitev o zamenjavi načelnika generalštaba v pristojnosti vlade.

SDS: Katičeva mora oditi

V SDS-u menijo, da je general Andrej Osterman še najmanj odgovoren za težave v SV, po njihovem mnenju bi zaradi strokovne odgovornosti moralo priti do zamenjave brigadirjev Franca Koračina in Milka Petka, zaradi politične odgovornosti pa bi morala odstopiti ministrica za obrambo. Žan Mahnič, poslanec SDS-a in predsednik odbora DZ-ja za obrambo, meni, da je do razrešitve Ostermana in imenovanja Gederja prišlo zato, da si ministrica reši svojo kožo. Katičevo je spomnil, da je Gederja, pred dvema tednoma na seji odbora DZ za obrambo "šikanirala", ko je ostro opozoril na stanje v SV. Z njegovim današnjim imenovanjem je tako po Mahničevo priznala svojo politično odgovornost za nastale razmere.



Nepripravljeni za boj

Bataljonska bojna skupina 72. brigade Slovenske vojske (SV) je prejšnji teden na preverjanju bojnih sposobnosti na Počku po metodi Creval kot skupno oceno skupine dobila oceno "combat not ready", torej je bila označena kot nepripravljena za boj. Creval se namreč ocenjuje na petih področjih, vsaj tri področja pa morajo biti ocenjena z oceno več kot 2, da lahko celotna skupina prejme oceno "combat ready" oziroma pripravljena za boj. V tem primeru pa se to ni zgodilo, označena je bila kot "combat not ready". V več kot dveh elementih je bila namreč ocenjena z dvojko, kar pa ni enako kot negativna ocena. "No go" namreč pomeni oceno dve, za "go" oziroma "ready" pa je potrebna ocena, višja od dvojke.

V vojski nad rezultati niso presenečeni

Kot je znano, je tiskovni predstavnik SV Simon Korez v sredo pojasnil, da so v vojski zaradi rezultatov ocenjevanja zaskrbljeni, ne pa tudi presenečeni, saj jim primanjkuje najmanj 800 vojakov. Primanjkljaj pokrivajo tako, da vojake razporejajo, kar obenem pomeni, da ne morejo ves čas delovati znotraj svojega bataljona, zaradi česar potem pride do težav pri koordinaciji, je pojasnjeval.

"Če delamo z ljudmi tako, kot delamo oz. kot delajo vlade ..., kaj lahko potem pričakujemo?"

Kako pa na razmere v Slovenski vojski, na katere je javnost postala pozorna ob objavi Crevalovega poročila, gledajo vojaki sami? Marjan Lah iz sindikata MORS samega ocenjevanja v pogovoru za MMC ni želel komentirati, je pa znova opozoril na peticijo, s katero opozarjajo "na kaotično stanje tako na ministrstvu za obrambo kot v Slovenski vojski". "Če delamo z ljudmi, kot delamo oz. kot delajo vlade ..., kaj lahko potem pričakujemo?" se je vprašal in odgovornost za trenutne razmere v SV pripisal "mačehovskemu odnosu dozdajšnjih vlad". Nastalo stanje je po njegovem mnenju "ogledalo dozdajšnjih politik in odnosa tako do vojakov kot do samega obrambnega sistema oz. varnosti državljank in državljanov".

V sindikatu so sicer januarja, pred stavko javnega sektorja oz. stavko skupine, združene pod Jakobom Počivavškom, v okviru katere deluje tudi sindikat MORS, opozarjali, da se ministrica Andreja Katič z njimi sploh ne pogovarja. "Socialni dialog ne teče. Ravno od stranke Socialnih demokratov, ki imajo v svojem poslanstvu napisano, da jim je pomemben socialni dialog, bi pričakoval, da tega dosledno spoštujejo," je poudaril.

Peticija za pravico do kolektivne pogodbe

Ker zakonodaja vojakom prepoveduje stavkati, so v omenjenem sindikatu sprožili peticijo, v kateri pozivajo predsednika vlade Cerarja, predsednika države Boruta Pahorja, poslance, urad varuha človekovih pravic in vse državljane, naj podprejo pravico vseh zaposlenih v obrambi do kolektivne pogodbe.

Sindikat zaradi nevzdržnih in neurejenih razmer na področju zaposlenih v SV in obrambi v peticiji opozarja, da jim je ustavno sodišče odreklo pravico do stavke, ni jim pa odreklo pravice do kolektivne pogodbe. Vojakom je po njihovem mnenju zaradi zavračanja sklepanja kolektivne pogodbe kršena ne samo zakonska pravica, ampak tudi ustavna svoboda.

Tanja Kozorog Blatnik