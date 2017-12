Generalni direktor policije odhaja v pokoj

Na notranjem ministrstvu ne razkrivajo naslednika

22. december 2017 ob 19:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na ministrstvu za notranje zadeve so potrdili, da se bo generalni direktor policije Marjan Fank s 5. januarjem upokojil. Ministrica bo do takrat predlagala njegovega naslednika, ki bo policijo vodil kot vršilec dolžnosti.

Na ministrstvu sicer niso razkrili imena Fankovega naslednika, a po neuradnih informacijah naj bi ministrica za notranje zadeve Vesna Gyökrös Žnidar kot vršilca dolžnosti predlagala Simona Veličkega, ki je trenutno Fankov namestnik poleg Tatjane Bobnar. Dokončno odločitev prvega moža policije pa naj bi ministrica prepustila svojemu nasledniku, saj se tej vladi čez pol leta izteče mandat.

Generalni direktor policije Marjan Fank je skupaj z ministrico podelil tudi medalje za požrtvovalnost in hrabrost dvajsetim policistom in trem občanom. Medaljo za hrabrost je med drugimi dobil tudi občan Matija Rigler, ki je bil julija letos kot voznik traktorja soudeležen v prometni nesreči. Iz gorečega osebnega avtomobila je rešil ukleščenega in poškodovanega voznika, rešiti mu je uspelo tudi svojo osemletno hčerko, ki se je v nesreči prav tako poškodovala.

Posredovanje med požarom, reševanje utapljajočih ...

Priznanja za hrabrost so poleg Riglerja prejeli tudi štirje policisti. Ilirskobistriška policista Joško Štembergar in Martin Zabret sta medalji prejela, ker sta pomagala pri posredovanju ob požaru v enem izmed stanovanjskih blokov in rešila nezavestnega stanovalca, z masažo srca pa mu rešila življenje. Tudi mariborski policist Matija Božnik je prejel medaljo za hrabrost za posredovanje pri požaru. Skupaj s kriminalistom Darkom Vujčićem, ki je prejel medaljo za požrtvovalnost, sta posredovala in obvladala neprištevnega lastnika gorečega stanovanja.

Policist iz Ljubljane Domen Pavalec je medaljo prejel, ker je skočil v deročo Ljubljanico, da bi iz nje rešil žensko. Njegova kolegica Laura Filipović, ki je pomagala Pavalcu, privezanemu na vrv, je prejela medaljo za požrtvovalnost.

Medaljo za požrtvovalnost sta prejela tudi sevniški policist Mark Turšić in pomožni policist Beno Dergant, ki sta reševala žensko, ki je padla s plezalne stene na Lisci. Izkušenj z gorskim reševanjem nista imela, prav tako je bilo reševanje težavno, a jima je ponesrečenko uspelo rešiti in je tudi okrevala.

Medalje za požrtvovalnost so prejeli še policisti iz Ljubljane Damijan Kravanja, Jože Sakelšek, Sandi Sheikha, Boštjan Šega, Andželko Lučič in Aljaž Čuš, postojnska policista Mihael Bezjak in Sebastjan Žgur, radovljiški policist Benjamir Džafić, blejska policista Gašper Franc in Sašo Kovač, policist iz Celja Jan Luknar ter dva občana Aljaž Gamse in Sašo Gorjanec.

L. L.