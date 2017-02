Putin in Orban krepila odnose med državama

Putin: Oblasti v Kijevu potrebujejo denar

2. februar 2017 ob 19:20

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je na uradnem obisku na Madžarskem, kjer se je srečal s predsednikom madžarske vlade Viktorjem Orbanom.

Madžarski premier je po srečanju dejal, da vidi možnosti za razvoj uravnoteženih odnosov med Evropsko unijo in Rusijo, ki so prvi pogoj za mir v Evropi. V svetu poteka obsežna preobrazba, ki bo ustvarila boljše razmere za evropsko-rusko sodelovanje, je po pogovorih z ruskim predsednikom dejal Orban.

Putin je Madžarsko označil za zanesljivega, stabilnega in trdnega partnerja Rusije v Evropi. "Sodelovanje je v našem interesu," je na novinarski konferenci poudaril Putin.

Orban in Putin sta govorila tudi o krizi v Ukrajini. Madžarski premier je ob tem dejal, da je uspešna in stabilna Ukrajina v interesu Madžarske, temelj za to pa je mir.

Putin s prstom kaže na vlado v Kijevu

Putin pa je dejal, da so se razmere v Doneškem bazenu znova zaostrile, ker vlada v Kijevu potrebuje denar, zato se poskuša prikazati kot žrtev. Ukrajinsko vlado je obtožil, da je spodbudila zadnje spopade na vzhodu države, da bi dobila podporo nove ameriške administracije pod vodstvom Donalda Trumpa.

Pogovor tekel tudi o jedrski elektrarni in dobavi plina

Na dnevnem redu pogovorov so bili tudi načrtovana širitev edine madžarske jedrske elektrarne in druga energetska vprašanja. Putin je dejal, da je Rusija pripravljena v celoti financirati širitev nuklearke v Paksu blizu Budimpešte. Hkrati je zagotovil, da bodo našli način za dobavo plina Madžarski, ki je že tako močno odvisna od uvoza ruskega plina. "Rad bi depolitiziral vprašanje, ki je povsem ekonomsko," je dejal.

Poudaril je, da Rusija ne izključuje nobene poti za dobavo plina, v igri je tudi Bolgarija, čeprav je popustila pod pritiski iz Bruslja. "Če bodo znova razmislili o svojem stališču, bi se lahko znova pogajali o tem vprašanju. Vendar želim zagotovila, da ruska podjetja ne bodo delala izgube zaradi nepremišljenih odločitev," je dodal ruski predsednik.

A. V.