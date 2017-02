Pahor: "Vsi vedo, da obisk Rusije ni povezan le s sebičnimi interesi Slovenije"

V ospredju pogovorov aktualni izzivi in reševanje kriz

8. februar 2017 ob 10:41,

zadnji poseg: 8. februar 2017 ob 19:44

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Borut Pahor je po pogovorih z nemškim kolegom Joachimom Gauckom in kanclerko Angelo Merkel zatrdil, da njegova pot v Rusijo, kamor se bo napotil iz Nemčije, "ne moti nikogar".

Slovenski predsednik je danes na neformalnem obisku v Nemčiji. "Vsi pogovori z Nemčijo so za Slovenijo velikega pomena," je poudaril Pahor.

"Ne samo zato, ker je Nemčija naš daleč najpomembnejši gospodarski partner, ampak ker je pomembna, zelo vplivna evropska država in v tem trenutku na njenih ramenih visi veliko evropskih problemov in tudi rešitev," je pojasnil po obeh srečanjih v Berlinu.

"Stališča preverjati z našimi prijatelji"

Slovenija želi biti čim bolj navzoča pri tematiziranju in reševanju teh problemov, saj ne gre le za nemške ali evropske, ampak naše probleme, je predsednik poudaril v izjavi za slovenske medije.

"Imamo stališča, ki jih želimo preverjati z našimi prijatelji, partnerji, kar Nemci prav gotovo so, tudi ko gre za pripravo obiska v Rusiji in v Ukrajini," je povedal Pahor. Slovenski predsednik se bo namreč iz Berlina odpravil v Rusijo, kjer bo v petek in soboto na uradnem obisku. Nato pa se bo podal še v Ukrajino.

Pomembna je uskladitev

Glede srečanja z Merklovo je Pahor opomnil, da "ni običajno, da bi se nemška kanclerka srečevala s predsedniki držav, če ne gre za uradni obisk". Pa vendarle sta se "slabo uro zadržala v pogovorih, ki pa niso bili povezani z dvostranskimi vprašanji, ampak s prihodnostjo EU-ja", predvsem pa z varnostnimi in političnimi težavami na obrobju Unije.

Kot je spomnil Pahor, je "Slovenija v zadnjem času opravila nekaj pomembnih obiskov v državah na Bližnjem vzhodu, odpravlja se v Rusijo in Ukrajino". Vse to so vprašanja, ki so na plečih Nemčije kot ta hip najpomembnejše evropske države.

"Tako zame kot tudi za moje sogovornike je pomembno, da izmenjamo stališča in jih do neke mere tudi uskladimo, saj je to dobro za skupno evropsko politiko," je dodal.

Glede reševanja ukrajinskega vprašanja Pahor ocenjuje, da je stališče Nemčije in Slovenije podobno. Obe strani si prizadevata za uresničevanje sporazuma iz Minska, kot ključno pa Pahor ocenjuje prekinitev ognja.

Iskrena želja, da se ukrajinska kriza reši

Glede prihajajočega obiska v Rusiji je dejal, da "to, da potujem v Rusijo in se srečam s Putinom, da bomo podpisali pogodbe, ki so zelo pomembne za slovensko gospodarstvo, ne moti nikogar".

Razloga sta dva: prvi, da se iz Rusije Pahor nato podaja v Ukrajino, drugi pa, da "vsi dobro vedo, da moj obisk v Rusiji ni povezan le s sebičnimi interesi Slovenije, da okrepi gospodarsko sodelovanje, ampak tudi z našo iskreno željo, da skupaj najdemo rešitev za ukrajinsko krizo, ki bi pripeljala do otoplitve odnosov med EU-jem in Rusijo", je še dodal v izjavi, ki so jo posredovali iz njegovega urada.

Za slovo z nemškim predsednikom

Izjavo za slovenske novinarje je podal tudi Gauck, ki je Pahorja sprejel kot zadnjega tujega voditelja, preden ta mesec konča svoj predsedniški mandat. Nemški predsednik je spomnil na prijateljske odnose med državama in ocenil, da Pahorjev obisk praktično predstavlja "nov podpis" pod temi odnosi.

Kot je dodal, sta s Pahorjem govorila tudi o razmerah v Evropi. "Lepo je imeti prijatelje, s katerimi se v pomembnih točkah strinjamo," je dodal.

T. H.