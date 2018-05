Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lev, Tjaša in Luka, trije od devetih mladih, ki se bodo pogovarjali s kandidati za poslance iz parlamentarnih strank. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Grem volit! poslance: Pogovor mladih s kandidati za poslance iz parlamentarnih strank

MMC-jev projekt Grem volit! poslance

24. maj 2018 ob 07:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko so se mladi iz projekta Grem volit! poslance iz oči v oči pogovorili s kandidati za poslance z neparlamentarnih strank, zdaj pričakujejo kandidate iz tistih, ki se jim je na prejšnjih volitvah uspelo prebiti v parlament. Danes v živo, ob 12. uri.

V torek so se v skupini kandidatov iz neparlamentarnih strank mladi soočili tako z izkušenimi politiki, ki so že "odsedeli" nekaj mandatov v državnem zboru, javnimi osebnostmi iz medijskega sveta in gospodarstva, ki so vajene nastopati, večinoma pa z mladimi kandidati, ki v političnih procesih še niso izkušeni in v ta svet, tako kot naši mladi volivci, stopajo prvič. Tako so Tjaša, Lev, Tilen, Jure, Špela, Ula, Luka in Ajda dobili nekaj zelo konkretnih odgovorov na svoja vprašanja, pa tudi nekaj ne preveč prepričljivih nastopov, ki kažejo na neizkušenost in tudi ne popolno pripravljenost kandidatov glede tem, ki so zahtevne, a po prepričanju mladih pomembne tako za volivce, kot tudi zanje.

Kako bo tokrat? Z mladimi iz projekta Grem volit! poslance se bodo pogovarjali kandidati za poslance iz parlamentarnih strank. Tudi med njimi so takšni brez političnih izkušenj, ki kandidirajo prvič, kot tudi izkušeni politični "mački", ki so prepoznavna imena svojih strank. Uroš Prikl (DeSUS), Matej T. Vatovec (Levica), Matej Tonin (NSi), Jan Škoberne (SD), Žan Mahnič (SDS), Jasmina Opec Vöröš (SLS), Lucija Šenkinc (SMC) in Jernej Pavlič (Stranka Alenke Bratušek) bodo vsak posebej odgovarjali na vprašanja mladih. Vabljeni k spremljanju na MMC-ju in na Facebooku, danes ob 12. uri.

Grem volit! poslance. Pogovor mladih s kandidati za poslance iz parlamentarnih strank. . Danes ob 12. uri na MMC-ju in Facebooku . Oglejte si še: Pogovor mladih s kandidati za poslance iz neparlamentarnih strank

VIDEO Grem volit! poslance

Aleksandra K. Kovač