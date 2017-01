Holokavst kot "opomnik na to, kar se dogaja danes"

Vzporednice z nestrpnostjo do beguncev

27. januar 2017 ob 07:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Ob dnevu spomina na žrtve holokavsta so v slovenskem Judovskem kulturnem centru opozorili na vzporednice med rekami beguncev med 2. svetovno vojno in danes, tudi v njihovi obravnavi.

"Holokavst kot največji zločin v prejšnjem stoletju je gotovo opomnik na to, kar se dogaja danes. Reke beguncev, ki se zlivajo, so podobne rekam beguncev, ki so bežali pred nacizmom. In ko danes sprejemamo določene zakone proti beguncem, proti tujcem, postavljamo žične ograje na mejah, to ni daleč od slik, ki smo jim bili priča pred in med 2. svetovno vojno," je v pogovoru za Radio Slovenija opozoril Robert Waltl z Judovskega kulturnega centra.

Podobno je opozorila tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer – opaža namreč, da se vse pogosteje pojavlja ksenofobija, strah pred tujci. Prepričana je, da bi morali v Sloveniji ponuditi zatočišče tistim, ki bežijo in so preganjani, ter jim pomagati, kakor so neznanci pomagali "našim ljudem, ki so v vrtincu prve ali druge svetovne vojne bežali na tuje". Z zunanjega ministrstva so ob dnevu spomine na žrtve holokavstva sporočili, da si ob spominu na tragične dogodke želijo, da se podobna grozodejstva ne bi nikoli več ponovila; ob tem ministrstvo poziva k zgodnjemu ukrepanju za preprečevanje grozodejstev, torej takoj, ko se pojavijo dejavniki tveganja.

Dan spomina od 2005, od leta 2008 ga zaznamujemo tudi v Sloveniji

Leta 2005 je 27. januar, dan, ko je bilo leta 1945 osvobojeno največje koncentracijsko taborišče Auschwitz - Birkenau, generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, od leta 2008 pa ga zaznamujemo tudi v Sloveniji.

Tako bodo danes na mestu, kjer je v 16. stoletju stala ljubljanska sinagoga, odkrili spominsko ploščo v spomin na nekdanjo judovsko skupnost v Ljubljani, kar bo prvi javni spomenik, ki bo posvečen zgodovinski prisotnosti judovske skupnosti v slovenski prestolnici. Že v četrtek pa je v ljubljanskem Judovskem kulturnem centru potekala spominska slovesnost v čast žrtvam.

Življenjska zgodbe ene izmed slovenskih žrtev

Slovesnosti bodo potekale tudi drugod - v Mariboru se čez dve uri začne znanstveno srečanje Vsako leto eno ime, ki bo predstavilo najnovejše izsledke raziskav s področja zgodovine holokavsta, pa tudi življenjsko zgodbo ene izmed slovenskih žrtev, Ivana Breskvarja.

Na sprejemu pri predsedniku republike Borutu Pahorju bo otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana pripravil nekaj glasbenih točk iz otroške opere Brundibar Hansa Krase, ki so jo prvič uprizorili otroci v koncentracijskem taborišču Terezin (Češka). Gre za enega v sklopu dogodkov, ki potekajo pod okriljem projekta ŠOA - spominjamo se, katerega pokrovitelj je predsednik države. Šoa je namreč hebrejski izraz za holokavst.

ZN: Ključno je izobraževanje

Združeni narodi so sicer ob letošnjem spominskem dnevu v ospredje postavili izobraževanje in njegov pomen za boljšo prihodnost. Univerzalna dimenzija izobraževanja o holokavstu je namreč lahko izhodišče za izobraževanje o spoštovanju človekovih pravic, krepitvi strpnosti in zaščite človeštva. Holokavst je bil dogodek, ki je preobrazil zgodovino, lekcije, ki jih je prinesel, pa nas lahko veliko naučijo o nevarnosti ekstremizma in preprečevanju genocida danes, so zapisali v mednarodni organizaciji.

"Spomin je vedno spopad s časom"

Slovesnost bodo kot vsako leto pripravili tudi v nekdanjem taborišču Auschwitz na Poljskem, ki je spremenjen v muzej. Glavna tema dogodka v muzeju bo čas. Tega simbolizira ura, odkrita med arheološkimi deli v plinskih celicah in krematoriju leta 1967, ki se je letos vrnila v muzej. "Spomin je vedno spopad s časom. Čas je tudi tisto, česar nam primanjkuje pri misiji, da prihodnje generacije ozavestimo o nevarnostih populizma, ksenofobije, antisemitizma in različnih nacionalističnih eksotičnosti," je, kot piše na spletni strani muzeja, pred slovesnostjo izpostavil njegov direktor Piotr M. A Cywinski.

