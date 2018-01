Hrvaški mediji: Prek meje v Piranskem zalivu danes le en ribič

Slovensko-hrvaška meja

3. januar 2018 ob 10:41,

zadnji poseg: 3. januar 2018 ob 15:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zunanji minister Karl Erjavec je sporočil, da hrvaška kolegica zavaja in govori neresnico o slovensko-hrvaški meji. Ta ni bila določena, kar je tudi razlog, da se je sploh šlo v arbitražo.

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec se je danes odzval na torkove besede hrvaške kolegice Marije Pejčinović Burić. Ta "zavaja hrvaško javnost in govori neresnico, ko pravi, da je bila meja med Slovenijo in Hrvaško potrjena leta 1991," je izjavil. "Ravno zato, ker meja ni bila nikdar potrjena, se je želelo najti rešitev za določitev meje najprej s sporazumom Drnovšek-Račan in pozneje z arbitražnim sporazumom," je poudaril slovenski zunanji minister.

Opozoril je še na pismo tedanjega predsednika hrvaške vlade Nikice Valentića iz 18. maja 1994 tedanjemu slovenskemu premierju Janezu Drnovšku, da je mejni prehod Sečovlje le začasen in da ga bo hrvaška stran premaknila, ko bo določena meja.

Hrvaška zunanja ministrica je v torek v večernem pogovoru za hrvaško komercialno televizijo RTL dejala, da Slovenija ne more kaznovati hrvaških ribičev v Piranskem zalivu. "Napovedi s slovenske strani, s katerimi grozijo s postopki proti hrvaškim ribičem, so popolnoma neprimerne in nesmiselne. Gre nedvomno za hrvaško ozemlje. Nobenih slovenskih zakonov ni mogoče uveljaviti na hrvaškem teritoriju," je izjavila in dodala, da velja meja med državama, ki je bila potrjena leta 1991.

Napovedala je še, da se bo Hrvaška zaščitila z vsemi sredstvi, s katerimi razpolagajo. Dodala je, da hrvaška policija ščiti hrvaške ribiče v Piranskem zalivu.

Dodala je tudi, da bodo v četrtek na kmetijskem ministrstvu v Zagrebu imeli večresorske pogovore s hrvaškimi ribiči iz Istre zato, da bi jih pomirili.

Prek meje v Piranskem zalivu

Po poročanju hrvaških medijev je mejo v Piranskem zalivu tokrat, v sredo, prečkal en hrvaški ribič, Diego Makovac, ki je to storil zgodaj zjutraj v spremstvu dveh hrvaških policijskih čolnov. Do njega s pripluli slovenski policisti in ribiški inšpektor. Kot je povedal Makovac, so ga slovenski policisti opozorili, da lovi v slovenskem morju. Domneva, da so si zapisali tudi številko in ime njegove ladje.